İngiltere'de Boris Johnson 'kadınla şiddetle mücadele' baskısı altında

Geçen hafta Londra'da bir kadının kaçırılması, bir hafta sonra da ormanlık bir alanda bir cansız bedene ulaşılması büyük bir öfke dalgası yarattı ve Boris Johnson ve hükümeti üzerinde erkek şiddeti ve kadın düşmanlığıyla mücadele etme ve ülkeyi kadınlar için daha güvenli hale getirme konusunda yeni adımlar atma baskısı iyice yoğunlaştı.

33 yaşındaki Sarah Everard geçen hafta Çarşamba akşamı bir arkadaşının evinden çıktıktan sonra kayıplara karışmış, bu hafta önce onu kaçırmak sonra öldürmek şüphesiyle Londra Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru ve onunla aynı adreste yaşayan bir kadın gözaltına alınmışlardı. Bunun ardından henüz kimlik tespiti işlemleri tamamlanmamakla birlikte zanlıların yaşadığı yerin yakınlarındaki ormanlık bir alanda bir ceset bulunduğu açıklanmıştı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında gündeme oturan bu olayın yarattığı büyük tepki dalgası kadına yönelik şiddet konusunun sadece sosyal medyaya değil parlamento gündemine de oturmasına yol açtı.

Onlarca kadın milletvekili Avam Kamarası'ndaki Dünya Kadınlar Günü oturumunda öfkeli konuşmalar yaptı ve kendi şiddet ve taciz deneyimlerini aktardı.