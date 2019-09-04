İngiltere’de ‘Brexit Ertelensin’ Cephesi Kazandı

AB’den çıkış sürecinin yarattığı krizle siyasetin alt üst olduğu İngiltere’de parlamentodan Başbakan Boris Johnson’a bir darbe daha geldi. Milletvekilleri Johnson’ın İngiltere’yi AB’den anlaşmasız çıkarmasını engelleyecek yasa tasarısını onayladı.
Tasarı İngiltere parlamentosunun alt kanadında 299’a karşı 327 oyla kabul edildi. Tasarı şimdi onay için parlamentonun üst kanadına gidecek.
Milletvekilleri söz konusu tasarısının parlamentonun üst kanadı tarafından kabul edilerek bu hafta sonuna kadar yasalaşmasını umuyor. Ancak Avam Kamarası’nın Brexit yanlısı üyeleri bunu parlamentoda yapılacak oturum sırasında kürsü işgaliyle engelleme tehdidinde bulunuyor.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın partisi olan Muhafazakar Parti içinden 21 milletvekili Johnson’a meydan okuyarak anlaşmasız Brexit’i önleyecek söz konusu tasarıya onay vereceklerini açıklamıştı.
Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti de İngiltere’nin İkinci Dünya Savaşı sırasındaki lideri Winston Churchill’in torunu ve eski iki maliye bakanının da aralarında olduğu siyasilerin partiden ihraç edileceğini belirtmişti.
İngiltere parlamentosundaki oylamadan çıkan bu sonuç doğrultusunda Başbakan Boris Johnson’ın, çıkışın hangi koşullarda olacağının çerçevesini çizen ve parlamento onayını almış bir anlaşma olmazsa, AB’den Brexit’in 31 Ocak’a kadar ertelemesini talep etmesi gerekiyor.
Johnson: “Tek yol var, o da erken seçim”
Başbakan Johnson milletvekillerinden 15 Ekim’de de baskın erken seçime gidilmesi çağrısına destek vermelerini istedi. Johnson parlamentodaki oturumda yaptığı konuşmada “Ülke için tek bir yol var. O da kimin yöneteceğini belirlemek üzere yapılacak bir oylama” ifadelerini kullandı.
Brexit’in ertelenmesini öngören tasarının tartışıldığı oturumda konuşan Boris Johnson söz konusu tasarıyı “Beni Avrupa Birliği’ne teslim olmaya zorlayacak” sözleriyle değerlendirdi. “Bunu yapmayı reddediyorum. Bu parlamento halkın başbakan olarak kimi istediğine karar vermesine müsaade etmekten başka bir seçenek bırakmamıştır” diyerek erken seçime gidilmesi çağrısını yineledi.
Boris Johnson’ın erken seçim çağrısının karşılık bulabilmesi için parlamentonun üçte ikisinin desteğini alması gerekiyor. Ancak İşçi Partisi ve Liberal Demokratlar erken seçim lehine oy kullanmayacaklarını açıkladı.
İngiltere Başbakanı İngiltere’nin 31 Ekim’de anlaşmalı ya da anlaşmasız AB’den çıkması gerektiğini savunuyor. Parlamentonun Johnson’ın ellerini bağlama girişimi Brexit sürecini de havada bıraktı.
İngiltere’nin para birimi pound anlaşmasız Brexit’in engellenebileceği ihtimalinin belirmesinin ardından 30 Ağustos’tan bu yana ilk kez dolar karşısında kısa bir süreliğine değer kazandı.
Bundan sonra ne olacak?
İngiltere’nin şu anda önünde üç Brexit seçeneği bulunuyor: Anlaşmalı ayrılmak, anlaşmasız ayrılmak ya da Brexit’i tümden iptal etmek.
Parlamentonun erken seçime onay vermesi halinde İngiltere’nin önünde üç alternatif olacak: Johnson yönetiminde Brexit yanlısı hükümet, İngiltere’nin AB içinde kalması için yeni bir referandum yapılması vaadinde bulunan deneyimli sosyalist siyasetçi Jeremy Corbyn liderliğinde İşçi Partisi iktidarı ya da koalisyon veya azınlık hükümeti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum