İngiltere’de ‘Brexit Ertelensin’ Cephesi Kazandı

Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti de İngiltere’nin İkinci Dünya Savaşı sırasındaki lideri Winston Churchill’in torunu ve eski iki maliye bakanının da aralarında olduğu siyasilerin partiden ihraç edileceğini belirtmişti.

Milletvekilleri söz konusu tasarısının parlamentonun üst kanadı tarafından kabul edilerek bu hafta sonuna kadar yasalaşmasını umuyor. Ancak Avam Kamarası’nın Brexit yanlısı üyeleri bunu parlamentoda yapılacak oturum sırasında kürsü işgaliyle engelleme tehdidinde bulunuyor.

AB’den çıkış sürecinin yarattığı krizle siyasetin alt üst olduğu İngiltere’de parlamentodan Başbakan Boris Johnson’a bir darbe daha geldi. Milletvekilleri Johnson’ın İngiltere’yi AB’den anlaşmasız çıkarmasını engelleyecek yasa tasarısını onayladı.

İngiltere parlamentosundaki oylamadan çıkan bu sonuç doğrultusunda Başbakan Boris Johnson’ın, çıkışın hangi koşullarda olacağının çerçevesini çizen ve parlamento onayını almış bir anlaşma olmazsa, AB’den Brexit’in 31 Ocak’a kadar ertelemesini talep etmesi gerekiyor.

Johnson: “Tek yol var, o da erken seçim”

Başbakan Johnson milletvekillerinden 15 Ekim’de de baskın erken seçime gidilmesi çağrısına destek vermelerini istedi. Johnson parlamentodaki oturumda yaptığı konuşmada “Ülke için tek bir yol var. O da kimin yöneteceğini belirlemek üzere yapılacak bir oylama” ifadelerini kullandı.

Brexit’in ertelenmesini öngören tasarının tartışıldığı oturumda konuşan Boris Johnson söz konusu tasarıyı “Beni Avrupa Birliği’ne teslim olmaya zorlayacak” sözleriyle değerlendirdi. “Bunu yapmayı reddediyorum. Bu parlamento halkın başbakan olarak kimi istediğine karar vermesine müsaade etmekten başka bir seçenek bırakmamıştır” diyerek erken seçime gidilmesi çağrısını yineledi.

Boris Johnson’ın erken seçim çağrısının karşılık bulabilmesi için parlamentonun üçte ikisinin desteğini alması gerekiyor. Ancak İşçi Partisi ve Liberal Demokratlar erken seçim lehine oy kullanmayacaklarını açıkladı.