İngiltere’de Brexit İstifaları

Çarşamba günü İngiltere’yle Avrupa Birliği arasında Brexit konusunda taslak metin üzerinde uzlaşıldığının açıklanmasının ardından İngiltere’de hareketli anlar yaşanıyor.

May, varılan anlaşmayı Parlamento’da savundu. Milletvekillerinin zorlu sorularıyla karşılaşan May, İngiltere parlamentosunun ülkenin Avrupa Birliği’nden ayrılmasından önce bir anlaşmayı oylayacağını ve kendisinin de anlaşmanın desteklenmesini isteyeceğini belirtti.

May’in konuşması öncesindeyse kabinesinde istifalar arka arkaya geldi.

Brexit Bakanı Dominic Raab’la Çalışma ve Emeklilik Bakanı Esther Mcvey istifalarını sundu.

İstifa eden bakanlar sıkı bir Brexit savunucusu ancak söz konusu uzlaşının 2016 referandumunda seçmenlerin istediği adil bir ayrılmayı sunmadığını belirtiyorlar.

Theresa May Çarşamba günkü açıklamasında ise kabinenin kendisini desteklediğini belirtmişti.

May, anlaşmanın referandumun sonucunu onurlandırdığını, bununla birlikte Avrupa Birliği’yle yakın bir ilişki sağladığını kaydediyor.

Ancak son gelişmelerle May’in söz konusu anlaşmayı parlamentonun onayına getirmesi şüpheli. Zira, kendi koltuğu tehlikeye girmiş görünüyor.