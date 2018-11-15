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İngiltere’de Brexit İstifaları

15.11.2018 18:01 | Son Güncelleme

Çarşamba günü İngiltere’yle Avrupa Birliği arasında Brexit konusunda taslak metin üzerinde uzlaşıldığının açıklanmasının ardından İngiltere’de hareketli anlar yaşanıyor

İngiltere’de Brexit İstifaları

Çarşamba günü İngiltere’yle Avrupa Birliği arasında Brexit konusunda taslak metin üzerinde uzlaşıldığının açıklanmasının ardından İngiltere’de hareketli anlar yaşanıyor.

May, varılan anlaşmayı Parlamento’da savundu. Milletvekillerinin zorlu sorularıyla karşılaşan May, İngiltere parlamentosunun ülkenin Avrupa Birliği’nden ayrılmasından önce bir anlaşmayı oylayacağını ve kendisinin de anlaşmanın desteklenmesini isteyeceğini belirtti.

May’in konuşması öncesindeyse kabinesinde istifalar arka arkaya geldi.

Brexit Bakanı Dominic Raab’la Çalışma ve Emeklilik Bakanı Esther Mcvey istifalarını sundu.

İstifa eden bakanlar sıkı bir Brexit savunucusu ancak söz konusu uzlaşının 2016 referandumunda seçmenlerin istediği adil bir ayrılmayı sunmadığını belirtiyorlar.

Theresa May Çarşamba günkü açıklamasında ise kabinenin kendisini desteklediğini belirtmişti.

May, anlaşmanın referandumun sonucunu onurlandırdığını, bununla birlikte Avrupa Birliği’yle yakın bir ilişki sağladığını kaydediyor.

Ancak son gelişmelerle May’in söz konusu anlaşmayı parlamentonun onayına getirmesi şüpheli. Zira, kendi koltuğu tehlikeye girmiş görünüyor.

May’e kendi partisinden istifa etmesi yönünde çağrılar var.

Gelişmeler piyasaları da etkilemiş durumda.

Brexit bakanının istifasının ardından İngiltere’nin para biriminde sert düşüşler yaşandı.

Avrupa Birliği ise üzerinde uzlaşılan yaklaşık 600 sayfalık taslaktan memnun.

İngiltere’de 2016 yılında düzenlenen referandumda halkın yüzde 52’si Avrupa Birliği’nden çıkılması yönünde oy kullanmıştı.

Dönemin Başbakanı David Cameron sonucun ardından istifa etmiş, yerine Theresa May başbakan olmuştu.

May’in koltuğa oturmasıyla Avrupa Birliği’yle İngiltere arasında iki yıldır İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının şartları müzakere ediliyor.

İngiltere’nin resmen Mart 2019’da Avrupa Birliği’nden ayrılması öngörülüyor.

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