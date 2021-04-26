İngiltere’de Caddeler Normalleşiyor

İngiltere’de Corona virüsü tedbirlerlerini gevşetme süreci kapsamında iki turun tamamlanmasının ardından hayat normale dönmeye başladı. Ülkedeki büyük kentlerin açık hava mekanları dolup taşıyor.
Başkent Londra’nın hareketli kesimlerinden Oxford Caddesi de haftasonunda epey kalabalıktı. Caddedeki alışveriş mağazaları müşterilerle doldu.
En çok ilgi gören ucuzluk mağazası Primark, haftasonunda açık mağazaların yarısında satış rekoru kırıldığını ve hükümetten çalışanlara destek amaçlı gelen 121 milyon sterlinin iade edileceğini açıkladı. Satışlardan sağlanan 49 milyon sterlinlik karın da hissedarlara dağıtılacağı bildirildi.
Oxford Caddesi’ne arkadaşlarıyla buluşmaya gelen gençlerden Lou, VOA Türkçe muhabirine, yeniden açılmaya çok sevindiğini, sanatçı olduğu için de en çok salon etkinliklerinin yeniden başlamak üzere olmasından mutluluk duyduğunu söyledi. Kendisinin de Corona virüsü kaptığından bahsederken “zor zamandı” ifadesini kullanan Lou, hayatın eski canlılığına kavuşmasından dolayı çok memnun olduğunu belirtti.
Ellerinde alışveriş çantalarıyla mağazaları dolaşanlardan biri de kalabalık için “çılgın” yorumunu yaptı.
Sadece Pazar günü 1 milyon 111 binden fazla kişiye test uygulanan İngiltere’de, Corona virüsü tespit edilen kişi sayısı 1712 olarak açıklandı.
İngiliz e-devlet sitesindeki bilgilere göre, ilk doz aşısını olanların sayısı ise 33 milyon 666 bini geçti.
Johnson’dan “Fazla açılmayın” uyarısı
Başbakan Boris Johnson ise İngilizler’e “fazla açılmayın” uyarısını sık sık tekrarlıyor.
Kalabalığı görüp kendini dışarı atanlardan Petra isimli bir İngiliz de, üçüncü dalgadan endişeli. Bu görüşünün nedenini de “kalabalık” olarak açıklayan Petra, “sonunda yine karantinaya gireceğiz” sözleriyle endişesini dile getirdi.
Mağazaların, parkların ve açık havada hizmet veren yerlerin açılmasına en çok sevinenler ise öğrenciler oldu. Eve kapanıp aylarca bilgisayar karşısında ders çalıştığını söyleyen gençler, dört ay sonra ancak vakit bulup da buluşabilmekten memnun. Ancak gençler arasında akıl sağlığı açısından etkilendiklerini belirtenler de var. Bazıları ise çevrimiçi derslerde hiçbir şey öğrenemediğinden yakınıyor.
Çoğunluk ise, dört aylık karantina dönemini, kurallara uyarak, zorunlu ihtiyaçlar dışında evde kalarak geçirdiğini söylüyor. Hükümetin aşı