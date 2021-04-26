İngiltere’de Caddeler Normalleşiyor

İngiltere’de Corona virüsü tedbirlerlerini gevşetme süreci kapsamında iki turun tamamlanmasının ardından hayat normale dönmeye başladı. Ülkedeki büyük kentlerin açık hava mekanları dolup taşıyor.

Başkent Londra’nın hareketli kesimlerinden Oxford Caddesi de haftasonunda epey kalabalıktı. Caddedeki alışveriş mağazaları müşterilerle doldu.

En çok ilgi gören ucuzluk mağazası Primark, haftasonunda açık mağazaların yarısında satış rekoru kırıldığını ve hükümetten çalışanlara destek amaçlı gelen 121 milyon sterlinin iade edileceğini açıkladı. Satışlardan sağlanan 49 milyon sterlinlik karın da hissedarlara dağıtılacağı bildirildi.

Oxford Caddesi’ne arkadaşlarıyla buluşmaya gelen gençlerden Lou, VOA Türkçe muhabirine, yeniden açılmaya çok sevindiğini, sanatçı olduğu için de en çok salon etkinliklerinin yeniden başlamak üzere olmasından mutluluk duyduğunu söyledi. Kendisinin de Corona virüsü kaptığından bahsederken “zor zamandı” ifadesini kullanan Lou, hayatın eski canlılığına kavuşmasından dolayı çok memnun olduğunu belirtti.