HABER

İngiltere'de çanlar Notre-Dame için çalacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 18:41 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May: - "Notre-Dame, dünyadaki en güzel binalardan biriydi. Fransa'nın ve Fransız halkının sembolüydü. Bütün dünya tarafından el üstünde tutuluyordu"

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, Notre-Dame Katedrali'nin yanması nedeniyle Londra'nın ünlü katedrali Westminster Abbey'de yerel saatle 17.43'te çanların çalacağını açıkladı.

May, yaptığı yazılı açıklamada, katedrali yanarken görmenin üzücü olduğunu belirterek "Notre-Dame, dünyadaki en güzel binalardan biriydi. Fransa'nın ve Fransız halkının sembolüydü. Bütün dünya tarafından el üstünde tutuluyordu." ifadelerini kullandı.

Theresa May, Fransa ve Fransa halkıyla dayanışma göstermek için Westminster Abbey'deki çanların, dün yangının başladığı 17.43'te çalacağını, perşembe günü de İngiltere'deki bütün kilise ve katedrallerin çanlarının çalınacağını belirtti.

İngiltere'nin Notre-Dame Katedrali'nin yeniden inşa çalışmalarına elinden gelen desteği vereceğini vurgulayan May, "Fransa bu zorlu inşa görevine hazırlanırken, İngiltere de bu muhteşem katedralin ihyası için deneyim ve uzmanlığını sunmaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in de Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'a Notre-Dame Katedrali'ndeki yangınla ilgili üzüntüsünü, Fransa ile dayanışma duygularını dile getiren bir mesaj yolladığı bildirildi.

PARTNER'15 yaşında falan...''15 yaşında falan...'
Şeref Malkoç: Hedefimiz kamu hizmetinin kalitesini artırmak- YenidenŞeref Malkoç: Hedefimiz kamu hizmetinin kalitesini artırmak- Yeniden
Tunç Soyer, Anıtkabir’i ziyaret ettiTunç Soyer, Anıtkabir’i ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emanuel Macron ingiltere Kraliçe 2. Elizabeth Notre Dame Katedrali Theresa May Westminnster Abbey

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Emniyet'ten flaş yerel seçim açıklaması!

Emniyet'ten flaş yerel seçim açıklaması!

Bir zamanlar seks bağımlısı olan 5 ünlü isim

Bir zamanlar seks bağımlısı olan 5 ünlü isim

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Esenyurt'ata korkutan yangın

İçerenköy'de yol çöktü

İçerenköy'de yol çöktü

59 yıldır aynı minarede konaklıyorlar!

59 yıldır aynısı oluyor! Minarede ilginç görüntü

Tam 120 kilo! Görenler gözlerine inanamadı

Tam 120 kilo! Görenler gözlerine inanamadı

İstanbul 1965'te nasıldı? İşte eski İstanbul fotoğrafları

İstanbul 1965'te nasıldı?

Metina bölgesine operasyon! MSB duyurdu

Metina bölgesine operasyon! MSB duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.