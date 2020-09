İngiltere’de Çevreciler Murdoch’a Ait Matbaaları Hedef aldi

İngiltere’de Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) adlı çevreci grubun eylemlerinin hedefinde Cumartesi günü, Rupert Murdoch’a ait matbaalar vardı.

Beş ayrı matbaada, bambu düzeneklere kendini yola zincirleyen eylemciler, gazete dağıtım kamyonlarının hareket etmesine engel oldu.

Medya patronu Rupert Murdoch ait The Sun, The Times gazeteleriyle birlikte aynı baskı makinelerinden çıkan Financial Times, The Daily Telegraph, Daily Mail ve Londra’nın etkili akşam gazetesi Evening Standart’ın da bu merkezlerde basılıp dağıtıldığı bildirildi.

Gazete bayileri gazetelerin uzun süre kendilerine ulaşmadığından şikayet ederken okuyucular da her sabahki yerlerinde bulamadıkları gazeteler nedeniyle meraklandıklarını belirtti.

Başbakan Boris Johnson öğleden sonra yazdığı Twitter mesajında, “Hükümeti ve diğer güçlü kurumları, iklim değişikliğiyle mücadele de dahil olmak üzere, ülkemizin geleceği için kritik olan konular hakkında açıklama yapmaları için özgür basın hayati önem taşımaktadır” dedi ve bu sınırlamayı kabul edilemez olarak niteledi.