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İngiltere’de Christoph Fırtınası alarmı

21.01.2021 12:47 | Son Güncelleme:
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İngiltere’de Christoph fırtınası alarmı verilirken, şiddetli fırtına ve sel nedeniyle tehlike altında olan ve hasar gören 2 bin ev tahliye edildi.İngiltere’nin Manchester şehrinde ve Galler şehrinin bir bölümünde Christoph fırtınası nedeniyle alarm verildi.

İngiltere’de Christoph fırtınası alarmı verilirken, şiddetli fırtına ve sel nedeniyle tehlike altında olan ve hasar gören 2 bin ev tahliye edildi.
İngiltere’nin Manchester şehrinde ve Galler şehrinin bir bölümünde Christoph fırtınası nedeniyle alarm verildi. Özellikle Manchester’ın güneyini etkisi altına alan şiddetli fırtına ve selden hasar gören ve tehlike altında olan evler tahliye edildi. Manchester’ın Didsbury ve Chorlton bölgelerinde ve Kuzey Galler’de toplamda yaklaşık 2 bin evin selden etkilendiği belirtildi.
Çevre Ajansı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada birçok nehirde su seviyesinin "tehlikeli derecede yüksek" olduğunu söyledi. Ayrıca İngiltere genelinde 190’dan fazla sel uyarısı olduğu ve fırtınanın gün boyunca devam edebileceği belirtildi.

“Sel ve salgın gibi çifte krizlere hazırız”
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise hükümetin sel ve salgın gibi çifte krizlere "tamamen hazır" olduğunu ve sel nedeniyle tahliye edilenlerin Covid-19’a karşı güvenli tesislere yerleştirileceğini söyledi.
İngiltere’de bazı tren seferleri müşterilerine öğleden önce Manchester’a seyahat etmemelerini tavsiye ederek, bazı rotalarda sel nedeniyle sorun yaşandığını duyurdu.

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