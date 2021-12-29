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İngiltere'de cinayet mahallinde selfieler çeken polis işten çıkarıldı

29.12.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir gencin bıçaklandığı cinayet mahallinde selfie çeken polisin aynı zamanda ırkçı, homofobik ve korumasız insanları incitici bir çok paylaşım da yaptığı anlaşıldı.

İngiltere'de cinayet mahallinde selfieler çeken polis işten çıkarıldı

İngiltere'nin Merseyside bölgesinde, bir gencin öldürüldüğü cinayet mahallinde selfie**ler çeken polis memuru işten çıkarıldı.**

Merseyside Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ryan Connolly'nin ayrıca ırkçı ve homofobik fotoğraflar da paylaştığı, akıl sağlığı yerinde olmadığı için bir kurumda tutulmasına karar verilen kişilerin resimlerini çektiği de ortaya çıktı.

Emniyet yetkilileri Connolly'nin, yürütülen soruşturma sonucunda, ağır suistimal suçu işlediği sonucuna varılarak işine son verildiğini açıkladı.

Yetkililer, incitici fotoğrafların 2015-2018 yılları arasında çekildiğini söylüyor.

Yürütülen soruşturmanın, Connolly'nin "görev başındayken korumasız kişilerin fotoğraflarını" çektiğini ve telefonunda "dehşet verici homofobik, ırkçı ve aşağılayıcı görseller" bulunduğunu ortaya çıkardığı kaydedildi.

Disiplin soruşturmasında Connolly'nin bir gencin bıçaklanarak öldürüldüğü cinayet mahallini çevreleyen kordonun ve bir Ku Klux Klan üyesinin fotoğrafını paylaştığı da anlatıldı.

Merseyside polisi

'Faaliyetleri beni dehşete düşürdü'

Emniyet Müdür Yardımcısı Ian Critchley "Connoly'nin faaliyetleri beni dehşete düşürdü. Bunlar anlaşılması mümkün olmayan ve Merseyside Polis Teşkilatı'nın yüksek davranış kriterleri ve değerleriyle uyuşmayan hareketler" diye konuştu.

Critchley, "Memurlarımız her gün toplumumuzun en korumasız insanlarının güvenliğini sağlamak için sıra dışı bir cesaretle görev yapıyor ama burada polis teşkilatımız içinde yeri olmayan çok bencil bir bireyin tiksindirici hareketlerine tanık olmaktayız" diye sürdürdü.

Emniyet Müdür Yardımcısı Connolly'nun "elim davranışlarının" kamuoyunun polise duyduğu güveni zedelediğini de kaydetti ve "Gayet netiz. Eğer bir polis memuru davranış ilkelerimize uymayan şeyler yapıyorsa, hızlı ve sert bir şekilde harekete geçeriz" dedi.

Bu ayın başlarında da, öldürülen iki kız kardeşin cesetleri başında çekilen selfielerini WhatsApp gruplarında paylaşan Londra Emniyet Müdürlüğü'nde görevli iki polis memuru hapis cezalarına çarptırılmıştı.

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