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İngiltere’de Çocuklara Karagöz Hacivat Neşesi

24.04.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Londra’da yaşayan Türk çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Karagöz Hacivat oyununda buluştu

İngiltere’de Çocuklara Karagöz Hacivat Neşesi

Londra’da yaşayan Türk çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Karagöz Hacivat oyununda buluştu.

Yunus Emre Kültür Merkezi’nin düzenlediği etkinliğe gelen ailelere göre bu, çocuklarının köklerini öğrenmeleri için çok iyi bir fırsattı.

Mert ailesi, kızları Nehir için 23 Nisan’a özel etkinlik araştırırken Karagöz Hacivat oyununu bulduklarına çok sevindiklerini söyledi.

Baba Ali Can Mert, “Türkiye’den geleli daha iki yıl oldu ama kızımıza kendi kültürüne ait değerleri sadece YouTube’dan göstermek yeterli olmuyor” dedi.

İngiltere’de ilkokul öğrencisi Nehir “izlerken kendimi Türkiye’de gibi hissettim” dedi.

Gösterinin perde arkasındaki Ada Burke, İngiltere’de yaşadığını ve gölge oyununu 2018’den beri Türkçe’nin yanısıra İngiltere’nin okullarında İngilizce olarak da oynadığını belirtti.

İngiliz öğrencilerden de çok iyi tepkiler aldığını söyleyen Burke, Karagöz Hacivat gösterilerini öğrenmek için Bursa’ya gittiğini ve ustalardan ders aldığını anlattı.

Gösteriye iki kızını getiren Nurcan Aktaş çocuklarını İngiltere’de sık sık tiyatroya götürdüğünü, şimdi de Türk tiyatrosunun köklerini öğrenmeleri için Karagöz Hacivat oyununa getirdiğini belirtti. Aktaş ayrıca, kızlarının ancak YouTube’dan izleyebildiği bu oyunu bu kez canlı görmelerinin kendisine çok keyif verdiğini belirtti.

Eylem Certel iki oğluyla evde, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin Taksim anıtına çelenk koyma etkinliğini canlı yayında izledikten sonra Karagöz Hacivat etkinliğine geldiklerini söyledi. Certel çocuklarının unutmaması için evde sürekli Türkçe konuştuklarını belirterek “onların ,23 Nisan’ın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu anlamalarını, bilmelerini istiyorum” dedi.

Mert ailesinin küçük kızı Nehir İngiltere’de okuduğu için bu tür gösterilerden uzak kaldığından yakındı.

İngilizce eğitim alan çocuklarının bu vesileyle Türkçe vakit geçirmeleri, gösteriye gelen tüm ailelerin ortak kaygısıydı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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