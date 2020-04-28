İngiltere’de Çocuklarda Görülen Hastalık Belirtileri Endişe Yarattı

İngiltere Sağlık Bakanlığı, çocuklar arasında nadir görülen bir hastalığın Corona virüsüyle bağlantılı olabileceğini, ancak bunun kesin olmadığını bildirdi. Kawasaki hastalığının belirtilerini andıran sıra dışı belirtiler gösteren 12 kadar çocuğun bazılarının Corona testi sonucu pozitif, bazılarınınsa negatif çıkmıştı.
Vakaların ortak şikayetleri Kawasaki hastalığında da görülen toksik şok benzeri belirtiler, yüksek ateş, düşük tansiyon, deri döküntüleri ve nefes almada zorlanma olarak sıralandı. Bazı vakalarda karın ağrısı, kusma, ishal, kalp iltihabı ve anormal kan değerlerinin de görüldüğü vurgulandı.
İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) sözcüsü, araştırmaların sürdüğünü, ancak henüz hastalıkla Corona virüsü arasında kesin bağlantı bulamadıklarını bildirdi.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, daha önce yaptığı açıklamada bunun yeni bir hastalık olduğunu ve Corona virüsünden kaynaklanıyor olabileceği ihtimalinin de değerlendirildiğini söylemişti.
Hancock, hastalığın Corona virüsünden kaynaklandığından yüzde 100 emin olamadıklarının altını çizmiş, zira test yapılan bazı kişilerin negatif çıktığını belirtmişti.
Öte yandan İtalya’da da benzer belirtilen gösteren 9 yaş altında çok sayıda çocuğa Kawasaki sendromu teşhisi kondu.
Nedeni bilinmeyen Kawasaki hastalığının belirtileri arasında ateş, ciltte döküntü, lenf bezlerinde şişkinlik, ciddi vakalarda kalpte ve arterlerde iltihaplanma yer alıyor.
İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri, Kawasaki sendromunun her yıl yalnızca 100 bin çocuktan 8’inde görüldüğünü ve bunların da 5 yaşın altında olduğunu aktardı.
İngiliz ailelere uyarı yapan kurumlardan biri de Kraliyet Çocuk Hastalıkları Üniversitesi (RCPCH) oldu. Üniversite ebeveynlere, çocuklarında bazı belirtiler görmeleri halinde hemen acil servisi aramalarını tavsiye etti.
Olası belirtiler şu şekilde sıralandı:
Boyunda tutulma
Ciltte görülen lekelerin cam bardakla üzerine hafif baskı uygulanmasına rağmen görsel olarak kaybolmama hali
Işıktan rahatsız olma
Ellerde ve ayaklarda anormal soğuma
Cildin solgunlaşması, morarması
Dudakların etrafının morarması
Düzensiz nefes alma, nefesin durması, hırıldama
Normal ağlamadan farklı tiz ağlama
Uyuşukluk ve zor uyanma
İlk kez nöbet ve çırpınma
Başının üstünde bombeli yumuşak nokta oluşması
Tepkisizlik, iştahsızlık, normal aktivitelere ilgisizlik
Özellikle ergen erkek çocuklarda testis ağrısı
NHS’in Başhekimi Stephen Powis, son bir kaç günde doktorların dikkatini çeken çocuklardaki bu bulguların nadir de görülse aciliyet taşıdığını bildirdi.
Powis bu belirtilerle ilgili İngiltere’deki sağlık ocaklarının ve aile hekimlerinin de bilgilendirildiklerini kaydetti. Belirtiler NHS’nin web sitesinde siyah çerçeve içinde yayınlandı.
Uzmanlar, sözü edilen belirtilerin aşırı yük altında kalan bağışıklık sistemi nedeniyle ortaya çıkabileceğini söyledi.