İngiltere’de Çocuklarda Görülen Hastalık Belirtileri Endişe Yarattı

İngiltere Sağlık Bakanlığı, çocuklar arasında nadir görülen bir hastalığın Corona virüsüyle bağlantılı olabileceğini, ancak bunun kesin olmadığını bildirdi. Kawasaki hastalığının belirtilerini andıran sıra dışı belirtiler gösteren 12 kadar çocuğun bazılarının Corona testi sonucu pozitif, bazılarınınsa negatif çıkmıştı.

Vakaların ortak şikayetleri Kawasaki hastalığında da görülen toksik şok benzeri belirtiler, yüksek ateş, düşük tansiyon, deri döküntüleri ve nefes almada zorlanma olarak sıralandı. Bazı vakalarda karın ağrısı, kusma, ishal, kalp iltihabı ve anormal kan değerlerinin de görüldüğü vurgulandı.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) sözcüsü, araştırmaların sürdüğünü, ancak henüz hastalıkla Corona virüsü arasında kesin bağlantı bulamadıklarını bildirdi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, daha önce yaptığı açıklamada bunun yeni bir hastalık olduğunu ve Corona virüsünden kaynaklanıyor olabileceği ihtimalinin de değerlendirildiğini söylemişti.

Hancock, hastalığın Corona virüsünden kaynaklandığından yüzde 100 emin olamadıklarının altını çizmiş, zira test yapılan bazı kişilerin negatif çıktığını belirtmişti.