İngiltere'de çocukların çoğu cep telefonlarıyla uyuyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, çocukların çoğunun yataklarına cep telefonlarını koyarak uyuduklarını gösterdi.

Childwise adlı şirket tarafından yapılan araştırmaya göre ülkede çocukların yüzde 57'si cep telefonunu uyurken her zaman yatağınında tutuyor. Yüzde 44'ü de cep telefonunun sinyali olmadığı zaman kendisini rahatsız hissediyor.

Telefonlarını her zaman yanında tutan ve asla kapatmayanların oranı da yüzde 42.

7-16 yaş arasındaki kişilerin cep telefonlarıyla geçirdikleri ortalama süre günde 3 saat 20 dakika.

'Özel ve kişisel bir teknoloji'

İngiltere'de araştırma kapsamında 5-16 yaş arasındaki 2 bin çocukla görüşüldü.

Araştırmacı Simon Leggett, cep telefonlarının çocukların günlük yaşamının büyük bir kısmını oluşturduğunu söylüyor.

Leggett, telefonların "özel ve kişisel bir teknoloji" olarak kullanılmasından dolayı, ebeveynlerin çocukların kullanımına sınır koymasının zor olduğunu da ekliyor.

Cep telefonları; sohbet etmek, eğlence programları izlemek ve bilgi almak için gençlerin tercih ettiği esas araç haline gelmiş durumda.