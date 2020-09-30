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İngiltere’de Corona’dan İşsiz Kalanlara Ücretsiz Meslek Eğitimi

30.09.2020 05:12 | Son Güncelleme

Corona virüsü kısıtlamalarında çalışanların iş güvencesini sağlamak için açıklanan yeni ekonomi paketinde, İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın “her çalışanı kurtaramayacağız” ifadesi ve devamında gelen tartışmalara, hükümet yeni bir formülle yanıt verme çabasına girişti

İngiltere’de Corona’dan İşsiz Kalanlara Ücretsiz Meslek Eğitimi

Corona virüsü kısıtlamalarında çalışanların iş güvencesini sağlamak için açıklanan yeni ekonomi paketinde, İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın “her çalışanı kurtaramayacağız” ifadesi ve devamında gelen tartışmalara, hükümet yeni bir formülle yanıt verme çabasına girişti.

Başbakan Boris Johnson, “hükümet her çalışanı kurtaramayabilir ama işsiz kalanlara yeni birer iş bulmada yardımcı olabilir” dedi.

Hükümetin planına göre, meslek lisesi düzeyindeki bu programın, 2021 Nisan, başlangıç olmak üzere yetişkinlere ikinci bir şans yaratması hedefleniyor. Başbakan’ın televizyonlarda canlı yayınlanan açıklamasına göre, ‘işverenlerin değer verdiği beceriler’ esas alınarak hazırlanacak eğitim programı 23 yaşından büyük ve üniversite eğitimi alma fırsatı bulamamış yetişkinlere, hükümetin sağladığı fon sayesinde bedava olacak.

“Kapımız bilimsel dehası olan göçmenlere açık”

Başbakan Johnson, Göçmenlik Danışma Kurulu’nun raporundaki, belirli alanlarda beliren iş gücü açığına karşı neler yapılacağı sorusuna, yetenekli göçmen alımlarını sürdüreceklerini ancak önceliği kendi vatandaşlarının eğitimine vereceklerini belirtti.

Meslek edindirme planında ayrıca, küçük işletmelerin stajyer alımına teşvik için onlara yönelik hazırlanan 8 milyon Sterlinlik bir teşvik bütçesi de var. Böylece bu işletmelerin, işsiz gençler için birer meslek edindirme eğitim kampına dönüştürülmesi düşünülüyor.

İngiltere’de kısıtlamalar sırasında halka açılan bedava çevrimiçi kursların sayısının, daha da genişletilerek 62’ye çıkarıldığı bildirildi.

Maliye Bakanlığı, kısıtlamalar döneminde işlerine gidemeyenlere yönelik hazırladığı iş koruma ve gelir desteği programlarıyla 6 milyon çalışanın maaşlarının %80’ni ödemiş, bu ay sonu sona erecek bu planın yerine ise maaşların sadece yüzde 20’sini ödeyeceği yeni bir altı aylık plana geçildiğini açıklamıştı.

İşsizlik oranının salgın döneminde yüzde 4,1’e yükseldiğini bildiren Kamu Bütçesi Sorumluluk Dairesi, bu oranın yıl sonunda yüzde 9,7; sonraki yıllarda ise yüzde 13,7 olabileceğini tahmin eden bir rapor yayınladı.

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