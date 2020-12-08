İngiltere'de Covid-19 aşılama programı nasıl işleyecek?

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi tarihinin en büyük aşılama kampanyası olan Covid-19 aşısı bugün yapılmaya başlandı.

Önümüzdeki hafta 91 yaşına basacak Margaret Keenan aşının ilk yapıldığı kişi oldu.

Keenan aşının kendisi için bir doğum günü hediyesi olduğunu söyledi.

Birleşik Krallık'ta 80 yaş üzerindeki kişiler, ön cephedeki sağlık ve bakım çalışanları aşının ilk yapılacağı gruplar arasında yer alıyor.

Aşılama programı ülke genelindeki 70 hastanede devreye girecek.

Huzur ve bakım evlerinde kalanlara aşılama iki hafta içinde başlayacak, diğer yüksek riskli gruplara ise önümüzdeki aylarda sıra gelecek.

Pfizer ve BioNTech'in birlikte geliştirdiği aşı geçen hafta Birleşik Krallık'taki denetleyici kurumlar tarafından güvenli bulunmuş ve 16 yaş üzerindeki herkese uygulanması için bir aşılama programı başlatılmıştı.

Birleşik Krallık bu alanda dünyada bir ilk oldu.

Birleşik Krallık'a ilk olarak 800 bin doz aşı ulaşacak. Herkese iki doz aşı yapıldığı için bu 400 bin kişiye yetecek.

Aşılar nüfuslarına göre Birleşik Krallık'ın dört parçasına; İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda ve İngiltere'ye dağıtılacak.