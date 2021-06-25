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İngiltere'de Covid-19 aşısı için ücret alınıyor mu? Aşılamada hangi aşamaya gelindi?

25.06.2021 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da yaptığı konuşmada, İngiltere'de Covid-19 aşısı yapılması karşılığında 100 sterlin ücret alındığını söyledi. Ancak Erdoğan'ın bu açıklamasına karşın, 43 milyon kişinin en az bir doz, 32 milyon kişinin de iki doz aşı olduğu İngiltere'de Covid-19 aşılama programı ücretsiz yürütülüyor.

İngiltere'de Covid-19 aşısı için ücret alınıyor mu? Aşılamada hangi aşamaya gelindi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da yaptığı konuşmada, İngiltere'de Covid-19 aşısı yapılması karşılığında 100 sterlin ücret alındığını söyledi.

Erdoğan "Bakın şu anda sevgili kardeşlerim, dünyanın değişik yerlerinde Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri aşı var ya, bu aşıyı ücretli yaptırıyor biliyor musunuz? Ücret alıyor, ücret. İngiltere'de 100 sterlin gibi rakamla ücret alınıyor. Bizde böyle bir şey yok" dedi.

Ancak Erdoğan'ın bu açıklamasına karşın, 43 milyon kişinin en az bir doz, 32 milyon kişinin de iki doz aşı olduğu İngiltere'de Covid-19 aşılama programı ücretsiz yürütülüyor.

Hatta 16 Ocak 2021 Ulusal Sağlık Hizmeti NHS'in İngiltere şubesine ait internet sitesinde yayımlanan duyuruda, NHS ve güvenlik güçlerinin, aşılama kampanyasından faydalanabilecek dolandırıcılara karşı bilinçlendirmek üzere bir kampanya başlattıkları belirtildi.

aşılama

Ülkenin en üst düzey aile doktoru ve çeşitli güvenlik kuruluşlarının yaptığı ortak açıklamada, Covid-19 aşısının sadece NHS üzerinden yapıldığı ve bedava olduğu, sağlık görevlilerinin aşı karşılığında asla para istemeyeceği vurgulandı.

Açıklama, bazı dolandırıcıların bu yolla çıkar sağlama girişiminde bulunduğu haberleri üzerine yapılmıştı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock da kampanya için yaptığı açıklamada "Bu pandemiden çıkış yolumuz aşılar. Sahtekarların bu dev takım çalışmasının altını oymasına izin vermememiz yaşamsal önemde. Aşı için sizden asla para istenmeyecek, aşı için sizinle temas kurulduğunda banka detaylarınız ve PIN kodunuz sorulmayacak" demişti.

Birleşik Krallık'ta Ulusal Sağlık Sistemi NHS'in verdiği diğer sağlık hizmetlerinden de herhangi bir ücret alınmıyor.

Birleşik Krallık'ı oluşturan İngiltere, Kuzey İrlanda ve Galler'de 18 yaşın üzerindeki, İskoçya'da ise 30 yaşın üzerindeki herkese ilk doz aşı sunuluyor.

Ülkede Pfizer, BioNTech, Oxford-Astra Zeneca ve Moderna aşıları yapılıyor. Jannsen aşısının da önümüzdeki aylarda yapılmaya başlanması bekleniyor.

İngiltere'de hastalık belirtisi gösterenler için Covid-19 testleri de ücretsiz yapılıyor, ancak yeşil kategoride olmayan ülkelerden gelenler ise karantina süresinde, ikinci ve sekizinci günlerde iki test yaptırmak zorunda. Ücretli olan bu testler için 210 sterlin ödeniyor. Türkiye'nin de aralarında bulunuduğu kırmızı kategoride olan ülkelerden gelenler ise 10 gün otel karantinasında kalmak zorunda ve bu kişilerden 1750 sterlin ücret alınıyonr.

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