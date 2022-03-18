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İngiltere’de Covid-19 seyahat kısıtlamaları sonlandı

18.03.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’ye yurt dışından gelecek yolcular için Covid-19 seyahat kısıtlamaları bugün 04:00’ten itibaren tamamen sonlandı.

İngiltere’de Covid-19 seyahat kısıtlamaları sonlandı

Artık aşısız yolcuların test yapması gerekmeyecek. Testler daha önce aşı yaptırmış yolcular için kaldırılmıştı.

Yolcuların ülkede kalacakları adresleri birer forma yazma zorunluluğu da sonlandı.

Kısıtlamalar pandeminin başında, yaklaşık iki yıl önce getirilmişti.

Seyahat sektörü temsilcileri son kısıtlamanın da kaldırılmasının yeni bir devir başlattığını söyledi.

Havacılıktan Sorumlu Bakan Yardımcısı Robert Courts "Katlandığımız her şey bu aşamaya ulaşmak içindi ve işe yaradı. Yaptığımız her test, her aşı ve ülke tarafından yapılan her fedakarlık sonunda, iki yılın ardından bürokratik kısıtlamalar olmadan seyahat edebilmemizi sağladı" dedi.

Hükümet kısıtlamaların Paskalya öncesinde kaldırılmasının bilinçli bir seçim olduğunu, gelecekte yaşanabilecek yeni Covid-19 dalgalarına karşı planlarının da hazır olduğunu duyurdu.

Turizm şirketi Kunoi'nin yöneticisi Derek Jones, son aylarda rezervasyonlarda büyük bir artış yaşandığını belirtti:

"Son kısıtlamaların da kalkmasıyla yeni bir devir açıldı. İnsanlar artık yurt dışındaki arkadaşları ve akrabalarını, dönüşte test yaptırma stresi yaşamadan ziyaret edebilir.

"Ülkeye girişte doldurulması gereken formlar da sevilmiyordu ve verimsizdi. Seyahatlere iki yıldır karmaşa hakimdi ama artık bu bitti."

İngiltere'de ilk olarak Mart 2020'de halka zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınma çağrısı yapılmıştı.

Bundan bir yıl sonra da ülkeler farklı renk gruplarına ayrılmış ve bazılarına daha az engel ile seyahat etmeye izin verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere
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