İngiltere’de COVID-19 Vakaları Arttı

İngiltere'de COVID-19 salgını ülkede son kısıtlamaların kaldırılmasından birkaç hafta sonra vakaların artmasıyla yeniden gündemde. Bazı bölgelerde COVID-19 şikayetiyle hastaneye yatan kişi sayısı neredeyse salgının en yoğun olduğu 2021 yılının Şubat ayında görülen seviyelere ulaştı.

İngiltere Sağlık Hizmetleri Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, 21 Mart günü İngiltere’de 14 bin 948 kişinin hastanede COVID-19 nedeniyle tedavi gördüğü kaydedildi.

Hasta sayısında geçen haftaya göre % 22 oranında bir artış olduğu dikkat çekiyor.

Ülkedeki toplam vaka sayısındaki ilerlemeyse İngiltere İstatistik Kurumu’nca geçen hafta paylaşılan verilerde ortaya çıktı.

Mart ayının ilk haftası ülkede tespit edilen vaka sayısı 2 milyon 600 binken, 12 Mart’ta bu rakam 3 milyon 300 bine sıçradı. Bu veriler, ülkededeki her 21 kişiden birinin enfeksiyonlu olduğu anlamına geliyor.

Rakamlardaki artış, özellikle 75 yaş üstü kişilere ve kronik rahatsızlığı sebebiyle bağışıklık sistemi baskılanarak tedavisi sürenlere yönelik “aşıda bahar kampanyası” ile karşılanmaya çalışılacak.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, “Olağanüstü aşı programımız sayısız hayat kurtardı ve COVID’le yaşamayı öğrenmemizi mümkün kılan bir savunma duvarı oluşturdu” dedi.

İngiltere Sağlık Güvenliği Dairesi’nin verdiği bilgilere göre, İngiltere’nin aşı programı Aralık ayından bu yana 157 bin kişinin hastanelik olmasının önüne geçmiş durumda. Ancak yine de 100 binden fazla kişinin Omicron varyantının ortaya çıkmasından bu yana hastanede tedavi gördüğü belirtiliyor.

''COVID'le yaşamak''

İngiltere Ocak ayı sonunda maske, mesafe, test ve izolasyon gibi kısıtlamaları kaldırmış ve Şubat sonunda ''COVID’le yaşamak'' olarak adlandırılan yeni bir döneme girmişti.

Bilimadamlarına göre daha fazla yayılma imkanı bulan virüs, Omicron’un alt varyantı olan BA.2’ye evrildi.

Yeni vakaların yüzde 75’i yeni alt varyantı kapmış kişilerden oluşuyor. Bilimadamları bu iki varyantın birbirlerinin aynısı olduğunu, ancak son varyantın öncekine kıyasla 1,4 kat daha bulaşıcı olduğunu tespit etti.

Son varyantın ikinci önemli farkıysa kişileri daha çabuk hastanelik etmesi.

Halk sağlığı yetkilileri yeni varyantla gelen vaka sayısı yükselişinin uzun sürmeyeceğini tahmin ediyor.

İngiltere Sağlık Güvenliği Dairesi danışmanı Susan Hopkins, “Bu yükselişin başka ülkelerde de olduğu gibi 2 ile 4 hafta içinde sona ermesini bekliyoruz” dedi.

Hopkins bu tahminini edinilen sürü bağışıklığı seviyesinin artışına dayandırdı.

