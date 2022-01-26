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İngiltere'de Covid kısıtlamaları sürerken Başbakanlık'ta organize edilen partilerle ilgili soruşturma tamamlandı, raporun açıklanması bekleniyor

26.01.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soruşturmayı yürüten kıdemli devlet memuru Sue Gray, raporunu önümüzdeki saatlerde Başbakanlık'a iletebilir. Gray, raporun tamamının kamuoyuna açıklanmasını istiyor. Londra Emniyet Müdürlüğü de dün koronavirüs kısıtlamaları sürerken Başbakanlık'ta partiler düzenlenerek suç işlenip işlenmediğine yönelik soruşturma başlatmıştı.

İngiltere'de Covid kısıtlamaları sürerken Başbakanlık'ta organize edilen partilerle ilgili soruşturma tamamlandı, raporun açıklanması bekleniyor

İngiltere'de, koronavirüs kısıtlamaları sürerken Başbakanlık'ta organize edilen partilere ilişkin resmi soruşturma tamamlandı. Soruşturmada, Başbakan Boris Johnson ve personelinin, kısıtlamaları ihlal edip etmedikleri incelenmişti.

Soruşturmayı yürüten kıdemli devlet memuru Sue Gray, raporunu önümüzdeki saatlerde Başbakanlık'a iletebilir.

Elinde, partilerle ilgili fotoğraflar ve cep telefonları mesajları olduğu bilinen Gray, raporun tamamının kamuoyuna açıklanmasını istiyor.

Londra Emniyet Müdürlüğü de dün koronavirüs kısıtlamaları sürerken Başbakanlık'ta partiler düzenlenerek suç işlenip işlenmediğine yönelik soruşturma başlatmıştı.

Başbakanlık Konutu

Soruşturma, Başbakan Johnson üzerindeki istifa baskısını daha da artırmıştı.

Başbakanlık yetkilileri ise Johnson'ın yasaları ihlal etmediğine inandığını söylüyor.

Johnson, bugün Avam Kamarası'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

Sue Gray'in raporunun Avam Kamarası'ndaki oturum öncesi kamuoyuna açıklanması beklenmiyor.

İktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekilleri, Johnson'la ilgili kararlarını netleştirmek için raporun kamuoyuna açıklanmasını bekliyor.

Partinin 360 milletvekilinden 54'ünün resmi talebi halinde, Johnson için Muhafazakar Parti'nin meclis grubunda güven oylaması yapılacak.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer ise Sue Gray'in raporunun yayımlanması öncesi yaptığı açıklamada, hükümette görev yapan herkesin, başbakanı hala neden desteklediklerini kendilerine sorması gerektiğini söyledi.

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