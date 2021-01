İngiltere'de Covid ölümleri 100 kişiyi geçti, Başbakan Johnson "üzüntüyü hesaplaması zor" dedi

İngiltere'de pandemi başlangıcından bu yana Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini geçti.

İngiltere böylece, can kaybında 100 bin sınırını geçen ilk Avrupa ülkesi, dünyada ise beşinci ülke oldu.

Başbakan Boris Johnson, Salı günü düzenlediği basın toplantısında hükümetin attığı adımların "tüm sorumluluğunu" üstlendiğini belirterek, "Gerçekten yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Kaybedilen her can için çok ama çok üzgünüm" dedi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, pandeminin başlangıcından 25 Ocak'a kadar Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 104 bine yaklaştı. Ulusal İstatistik Ofisi'nin verileri, ölüm sertifikalarında yer alan nedenlere dayanıyor.

Hükümetin günlük açıkladığı verilere göre ise, 7 Mart 2020 ile 15 Ocak 2021 arasında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bin 162 oldu. İngiltere'de son 28 gün içerisinde en az bir koronavirüs testi pozitif çıkan kişileri bu gruba dahil ediyor.

İngiltere'de yine 7 Mart 2020 ile 15 Ocak 2021 arasında, geçen yılların ortalamasına kıyasla tespit edilen ek ölüm sayısı da 99 bin 211.