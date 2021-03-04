İngiltere'de Covid ölümleri nedeniyle emeklilik ödemeleri azalacak, miras vergisi gelirleri artacak

OBR'nin verilerine göre pandemi öncesi döneme kıyasla 2020-2021 döneminde emeklilik ödemeleri 600 milyon sterlin, 2021-2022'de de 900 milyon sterlin azalacak.

Bu veriler ölenlerin çoğunluğunu 65 yaşın üstündeki kişilerin oluşturduğunu, bu insanların çoğunun da emeklilik maaşı aldığına işaret ediyor.

Ancak istatistik kurumlarının yayımladığı veriler pandeminin başlangıcından bu yana Covid bağlantılı ölümlerin sayısının 144 bini aştığını gösteriyor.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, İngiltere'de Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 123 bin 783.

Bu tahminler, bütçe düzenleme kurumu Bütçe Sorumluluğu Dairesi (OBS) tarafından yayımlandı.

İngiltere'de koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığından ölenlerin çok büyük bölümünün 65 yaş üstü kişiler olmasının da etkisiyle 2022'ye kadar kadar emeklilik ödemelerinin 1,5 milyar sterlin (yaklaşık 2,1 milyar dolar) azalacağı, devletin miras vergisi gelirlerinin de 900 milyon sterlin 1,2 milyar dolar) artacağı tahmin ediliyor.

Bütçe Sorumluluğu Dairesi'ne göre bunun nedeni kısmen bu dönemde ortalama gelirin artmaması.

Ancak OBS, pandemi dönemindeki ilave ölümler nedeniyle emekli maaşı alanların sayısının da bunda etkisi olduğunu vurguladı.

Emeklilik yaşındaki ilave ölümler

Kurumun açıklamasında "Son aylarda virüs bağlantılı ölümlerin hızla artmaya başlaması nedeniyle 2020-2021 için Kasım tahminimizde yer alan emeklilik yaşındaki ilave ölümlerin sayısını 90 binden 100 bine çıkarttık" denildi.

Bu arada İngiltere Maliye Bakanlığı miras vergisinin 2021-2022'de 5,1 milyar sterlinden 6 milyar sterline çıkmasının beklendiğini, ertesi yıl bu sayısının 5,8 milyar sterline düşeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

OBR'nin açıklamasında bunun kısmen miras vergisi eşiğinin Nisan 2026'ya kadar dondurulması kısmen de Covid-19 bağlantılı ölümlerin artmasından kaynaklandığı belirtildi.

