İngiltere'de Covid pasaportu tartışması: 'Ayrımcılığa yol açar'

İngiltere'de, salgınla mücadelede Covid pasaportu uygulamasının da masada olmasına tepkiler var. Uygulamanın toplumu böleceği ve ayrımcılığa yol açacağı endişeleri dile getiriliyor.

Pazartesi günü hükümetin, önümüzdeki dönemde, salgın önlemleri kapsamında, bir kişinin aşı olduğunu, testinin negatif çıktığını ya da bağışıklığı olduğunu belgeleyen sertifikaların kullanılmasını da bir ihtimal olarak değerlendirdiği anlaşılmıştı.

Başbakan Boris Johnson dünkü basın toplantısında, İngiltere'de salgın önlemlerinin birer aşama daha gevşetileceği 12 Nisan ve 17 Mayıs'ta atılacak adımlar için bir aşı pasaportuna gerek olmayacağını söylediyse de, bu fikri tamamen reddetmedi.

Bu uygulamayla ilgili bazı etik ve pratik sorular olduğunu kabul eden Başbakan Johnson, ayrımcı bir sistem yaratmamak için çok dikkatli olmak gerektiğini de ekledi.

Bu sabah BBC radyosunun sorularını yanıtlayan aşıdan sorumlu Sağlık Bakan Yardımcısı Nadhim Zahawi, hükümetin ekonomiyi tümüyle açabilmek için Covid sertifikası olasılığını değerlendirmemesinin yanlış olacağını söyledi ve "Hayatlarımızı geri alabilmek için elimizdeki bütün seçenekleri gözden geçirmek en doğrusu" diye konuştu.