İngiltere’de “Covid Zabıtaları” İşbaşında

İngilizler, uzun süredir hasret kaldıkları güneş kendini gösterince kendilerini dışarı attı. Eğlence mekanları hınca hınç doldu.

Londra’nın eğlence merkezi Soho’da mekanlar iş yapıp, geçen işsiz zamanları telafi edebilsin diye masalar caddeye atıldı. İçkili mekanlarda Corona tedbirlerine uyulmasını sağlama işi de ‘Covid Zabıtalarına’ düştü.

Mekanın müdavimleri, kalabalığın arasında belli belirsiz fark ettikleri mavi yelekli yeni görevlilere yabancı kaldı. Görüşlerine başvurduğumuz bazıları böyle bir denetim mekanizmasının gerekli ve işe yarayabileceği düşüncesinde; ancak tamamen gereksiz bulanlar da var.

Üniformalarında “Covid Marshal” yazan bu görevliler, belediyelerin işe yeni başlattığı zabıtalar. Hazır normalleşmeye başlamış, işletmeler çalışmaya, ekonominin çarkları dönmeye başlamışken, Başbakan Boris Johnson’ın karantina günlerine dönmemek için imza attığı icraatlardan biri de bu oldu. İngiltere’nin salgın önleme bütçesine Nisan’da eklenen 400 milyon sterlinlik fondan; bu yeni zabıtalar için 30 milyon sterlinlik bir pay ayrıldığı bildirildi.