İngiltere'de Covid’le mücadelede ‘B planı’ gündemde: ‘Omicron vakaları 2-3 günde bir, ikiye katlanıyor’

İngiltere'de hükümetin bilimsel danışma grubu üyesi Profesör Neil Ferguson, Omicron vakalarının 2-3 günde bir, iki katına çıktığını söyledi.

Acil Durum Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) üyesi olan ve Londra'daki Imperial College salgın hastalıklar modelleme grubunun başında yer alan Ferguson, İngiltere'de Noel öncesinde koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un baskın varyanta dönüşebileceğini belirtti.

BBC Radyosu'na konuşan Ferguson, ülkede yeniden kapanmanın da gündeme gelebileceğini kaydetti.

İngiltere'de hükümetin Covid Operasyon Komitesi, bugün toplanıyor. BBC'ye konuşan bir hükümet yetkilisi, ardından yapılacak kabine toplantısında da "B Planı" önlemlerine geçme ihtimalinin tartışılacağını söyledi.

Bu plan; evden çalışma, maske kullanımı konusunda yeni kurallar getirilmesi ve Covid sertifikası gibi önlemleri kapsıyor.

Programda kişisel görüşlerini dile getirdiğini belirten Ferguson, Omicron varyantıyla ilgili olarak, "Bu gidişle Noel öncesinde Delta varyantının önüne geçmesi muhtemel ama tam olarak zaman belirtmek zor" dedi.

Omicron'un bugün toplam vakalar içindeki payının yüzde 2-3 civarında olduğunu tahmin eden danışman, "Bir-iki hafta içinde toplam vaka sayılarında da belirgin bir artış görmeye başlayacağız" dedi.

Şu an için Omicron vakalarının yabancı ziyaretçi sayısının fazla olması nedeniyle Londra'da yaygın olduğunu belirten Ferguson, İskoçya'da bu varyantın hızla yayılmasının ise geçen ay Glasgow'da yapılan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nden (COP26) kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Hiçbir önlem alınmaması halinde Ocak ayında Omicron vakalarının zirve yapabileceğini belirten Ferguson, alınacak önlemlerin ise bu varyantın ne kadar ağır seyredeceğine bağlı olduğunu vurguladı.

Şu anda bu virüsün ne kadar ağır belirtiler gösterdiğine ilişkin fazla bilgi bulunmadığını, İngiltere'deki vakaların semptomsuz seyredeceğine dair ipuçları olduğunu ancak buna dair kesin verilere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Ferguson, virüsün yayılmasını yavaşlatmak ve takviye aşıların yapılması için zaman kazanmak amacıyla evde çalışmanın teşvik edilmesinin yararlı olacağını, ancak yeni bir kapanmanın da gerekebileceğini belirtti.

'Buzdağının ucu'

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta Salı günü 101 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam Omicron vaka sayısı 437'ye yükseldi.

BBC Sağlık Muhabiri Nick Triggle, bu sayının "buzdağının görünen ucu" olduğunu, tespit edilen Covid vakalarının sadece beşte birinin varyant testi için gönderildiğini belirtiyor.

Verileri test eden uzmanlar, pozitif vakaların yüzde 2'sinin Omicron olabileceğini, bunun da günlük 1000 vakaya denk geldiğini, bu sayının ise sadece test yaptıranları kapsadığını söylüyor.

İskoçya Özerk Hükümeti de virüsün yayılmasını önlemek amacıyla evde çalışmaya geri dönüldüğünü açıkladı.

Birleşik Krallık'ta 7 Aralık'ta toplam 45 binden fazla Covid vakası tespit edildi, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 180 kişi de hayatını kaybetti.

Ülkede 12 yaşından büyük nüfusun yüzde 81'i iki doz aşı oldu. Takviye aşı olanların sayısı ise 21 milyon ile yüzde 36,1 oranına ulaştı.

