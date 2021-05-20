İngiltere'de demiryollarının idaresi yaklaşık 30 yıl sonra yeniden devlet kontrolüne geçiyor

İngiltere hükümeti, Birleşik Krallık D**emiryolları'nın idaresini yeniden kamunun devralacağını açıkladı. Hükümetten yapılan açıklamada altyapı, tarifeler ve bilet satışını**n kontrol ed**ileceği, demiryolları hizmet**lerinin geliştiri**lerek biletleri**n daha ucuz**a satılacağı belirtildi.**

Şu anda ülkede demiryolları hatları farklı özel şirketler tarafından işletiliyor. Bu hem altyapının güvenliği, hem hizmet kalitesi, hem de bilet fiyatları bakımından yıllardır büyük şikayetlere konu oluyor.

Plan kapsamında 2023 yılına kadar Büyük Britanya Demiryolları adı altında, devletin sahibi olduğu yeni bir yapı oluşturulacak. Trenlerin tarifeleri, fiyatları, bilet satışı ile demiryolu altyapısının bakım ve onarımının sorumluluğu bu kuruma ait olacak.

Fakat özel şirketler yeni düzenlemede de yine bir çok seferin işletmesini ihaleyle üstlenecek ve büyük değişiklikler için 2023'ün beklenmesi gerekecek.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps mevcut sistemin fazla karmaşık ve çok fazla parçalanmış olduğunu söyledi.