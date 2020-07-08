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İngiltere'de doğan ikizler hayatlarında hiç gitmedikleri farklı iki ülkeye sınır dışı edilecek

08.07.2020 15:05 | Son Güncelleme

İngiltere'de benzer suçlardan hapis yatan ikiz kardeşler, bu ülkede doğmuş olmalarına rağmen, cezalarını tamamladıktan sonra sınır dışı edilerek hiçbir bağları olmayan ülkelere gönderilecek.

İngiltere'de doğan ikizler hayatlarında hiç gitmedikleri farklı iki ülkeye sınır dışı edilecek

İngiltere'de benzer suçlardan hapis yatan ikiz kardeşler, bu ülkede doğmuş olmalarına rağmen, cezalarını tamamladıktan sonra sınır dışı edilerek hiçbir bağları olmayan ülkelere gönderilecek.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre darp suçundan altı yıldır hapiste olan 24 yaşındaki Darrel Roberts'a, Dominik Cumhuriyeti'ne gönderileceğine dair bir yazı gönderildi.

Roberts, babasının Karayipler'de ayrı bir ülke olan Dominika'da doğduğunu belirtti.

Darrell Roberts'ın, ayrı bir olayda yine darp suçundan hapis yatan ikizine de cezasının sonunda Grenada'ya gönderileceği söylendi.

İkiz kardeşlerin annesi Grenada doğumlu.

Anneleri kanserden öldü, babaları evi terk etti

Darrell ve Darren Roberts'ın babasının, anneleri kanserden ölmeden önce ülkesine döndüğü, çocukların başka ailelerin yanında ve yurtlarda büyüdüğü belirtiliyor.

Anne ve babanın İngiltere vatandaşı olmadığı, çocukların babalarının izini kaybettiği söyleniyor.

Darrell Roberts, "Cezamı tamamladım. Serbest kalmayı beklerken, bana sınır dışı edileceğim söylendi. Stresten 24 yaşında saçlarım beyazlandı" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen sınır dışı ihbarında "Kayıtlarımız, bu ülkede yasal statüsünüz olmadığını gösteriyor. Bakanlığımız, İngiltere'den bir an önce gönderilmenizin kamu yararına olacağını düşünmektedir" denildi.

Kardeşlerin kararı temyiz hakkı bulunuyor. Ancak dört yıldan daha fazla hapis cezası alanların kararı geri çevirme şanslarının düşük olduğu söyleniyor.

Darrell ve Darren Roberts'ın kız kardeşi Freya Valie Roberts, "Kardeşlerimin başına gelenler, İngiltere'de sistematik ırkçılığın nasıl kurumsallaştığını gösteriyor.

Çocukluklarında devletin gözetimindeyken vatandaş yapılmadılar. Birbirimizden başka kimsemiz yok ve onları gönderirlerse ailemiz bölünecek" diye konuştu.

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