İngiltere'de doktorlara uyarı: Çocuklar arasında koronavirüsle bağlantılı yeni bir hastalık görülüyor olabilir

İngiltere'de doktorlara 'acil' koduyla gönderilen bir uyarıda çocuklar arasında son üç haftada koronavirüsle bağlantılı, yoğun bakımda tedavi gerektiren yeni bir hastalığın görülmeye başlamış olabileceği belirtildi.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi NHS'in uyarısında "İngiltere'de çocuklar arasında Covid-19'la bağlantılı bir inflamatuar sendromu ya da henüz ne olduğu tespit edilemeyen yeni bir bulaşıcı patojenin görülmeye başlaması kaygı yaratmıştır" denildi.

Uyarıda bu hastalığın hem koronavirüs testleri pozitif çıkan hem de bu virüse yakalanmayan çocuklarda görüldüğü belirtildi.

Toksik şok sendromu ve Kawasaki Hastalığı belirtileri

Açıklamaya göre bu yeni hastalıkta ağır Covid-19'un yanı sıra toksik şok sendromu ve atipik Kawasaki Hastalığı belirtileri görülüyor. (Kawasaki Hastalığı'nda orta büyüklükteki damarlarda inflamasyon gelişiyor ve damarlar şişiyor.)

Uyarıda çocuklarda karın ağrısı, mide-bağırsak sorunlarıyla kardiyak inflamasyonu görüldüğüne dikkat çekilerek bu belirtileri gösterenlerin derhal hastaneye sevk edilmesi istendi.

Ne kadar yaygın olduğu bilinmiyor

Çocuklarda görülen yeni rahatsızlığın İngiltere genelinde ne kadar yaygın olduğuna dair bir veri bulunmuyor.