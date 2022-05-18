İngiltere’de Doymak İçin Kuyruğa Girenlerin Sayısı Arttı

İngiltere’de gıda yardım merkezlerine yönelen yoksulların arasına eski beyaz yakalı çalışan kesimin de katıldığı ortaya çıktı. Artan yaşam maliyetlerini ve İngilizler'in gıdaya erişimini araştıran İngiltere Gıda Vakfı, geçen ay 2 milyon kişinin parasızlık nedeniyle en az bir gün tamamen aç kaldığını bulguladı.

İngiltere’nin artık her köşe başında önünde kuyruklar oluşan gıda yardım merkezlerinden birini, Pakistan asıllı Müslümanlar ve gönüllüler ayakta tutuyor.

Al-Suffa adlı vakfın kurucusu Saira Begum Mir VOA Türkçe’ye durumu, “2022 yılında, 21. yüzyılda kim inanırdı ki gıda yardım merkezlerine böylesi büyük ihtiyaç duyulacak. Dünyanın en varlıklı ülkelerinden İngiltere’de çok sayıda kişinin yiyecekten mahrum kalması, gıda yoksulluğu yaşanması ve gıda yardım merkezlerinin artması çok trajik“ sözleriyle özetledi.

İngiltere Gıda Vakfı’nın araştırmasına göre İngiltere’de her 7 yetişkinden biri yılın ilk üç ayında açlıkla baş başa kalmış. Bu kişilerin oranının Ocak ayından bu yana yüzde 57 arttığı gözlemleniyor.

“Çocuklar öğün atlıyor”

Yılın başından beri öğünleri azalan ve öğün atlamak zorunda kalan çocukların sayısı ise 2 milyon 600 binden fazla.

Londra’da, artan ya da son kullanma tarihi yaklaşan yiyeceklerin bağış yoluyla toplanmasını sağlayan “City Harvest”adlı merkez, yüzlerce mahalleye her gün bedava yiyecek dağıtıyor.

“Yemek mi yiyelim, ısınalım mı?"

Al-Suffa’nın kurucusu Saira Mir’in, teslimatı o an gerçekleşen fileto somon etini kuyruktakilere müjdelerken VOA Türkçe kamerası da oradaydı.

Yiyecekleri almaya gelenlere yardım eden gönüllülerden Farah Müsaheb, yükselen yaşam maliyetleri karşısında; artık kişilerin, ısınma ya da karın doyurmayı seçme aşamasına geldiğine dikkat çekti.

Doğal gaz ve elektrik faturalarına gelen zamlar nedeniyle yoksulların geleneksel ısınma yollarını denemesi kazaları da beraberinde getirdi. Bir kişi ısınmak için evinde odun yakarken yangın çıkardığı için Londra İtfaiyesi’nin uyarı yayınladığı ortaya çıktı.

Gıda yardım merkezlerinden elde edilen bilgilere göre enerji fiyatları yüzünden; daha çok, buzdolabında saklanmayacak ve pişirmeye gerek kalmayacak yiyeceklerin tercih edildiği ortaya çıktı.

"Orta sınıf da gıda merkezlerine geliyor"

Eskiden sadece evsiz ve işsizlerce ziyaret edilen gıda merkezlerinin, artık beyaz yakalı olarak anılan orta sınıf çalışanlarınca da kullanılması bir başka öne çıkan başlık olarak İngiltere’nin gündeminde konuşuluyor.

Kuyruktakilerin bir çoğu fotoğraf çekimine ve röportaja sınırlı bir biçimde izin verdi. Bazıları kimse tarafından görünmek istemediğini belirtti.

“Kurtuluşum burası oldu”

“Buraya gelmemi tavsiye ettiler” şeklinde söze başlayan Tracy Josseph, dışarıdan gıda ya da başka malzemeleri artık parayla alamayacak duruma geldiği için merkeze yiyecek yardımı almaya geldiğini belirtti ve “burası benim kurtuluşum oldu” ifadesini kullandı.

Gıda yardım merkezindeki gönüllülerden Faruk Mir, “beyaz yakalıların geldiği haberleri doğru mu?” sorusuna, “Hayatta kalmak için orta sınıftan da dahil her türlü kişi gelip buradan yiyecek alıyor. Faturalar çok yüksek, ücretler yetersiz. Geçim çok zor. Gelenlerin sayısı git gide artıyor” şeklinde yanıt verdi.

Gıda yardımı için kuyruğa ilk kez girenlerden biriyse 6-7 aydır İngiltere’de bulunduğunu söyleyen Pakistanlı bir öğrenci. Hertfordshire Üniversitesi’nde uluslararası ticaret alanında yüksek lisans yaptığını söyleyen öğrenci, başta ailesinin memleketten para gönderdiğini ancak babası ölünce şartların değiştiğini anlattı.

Süpermarket raflarında olan her ürünün en az bir çeşidinin bulunduğu yardım merkezlerinde ise endişe, artan ilgi nedeniyle kendilerine bağışlarla ulaşan tedarik zincirinin yetersiz kalması.

