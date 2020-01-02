HABER
  4. İngiltere’de emsal 'veganlık' davası!

İngiltere’de emsal 'veganlık' davası!

02.01.2020 14:52 | Son Güncelleme

Norwich kentinde iş mahkemesi bugün görülecek davada veganizmin "bir felsefi ya da dini inanç olarak" yasalarla koruma altına alınıp alınmayacağına karar verecek. Dava, işinden veganlığı yüzünden atıldığını söyleyen Jordi Casamitjana adlı kişi tarafından açıldı.

İngiltere’de emsal 'veganlık' davası!

İngiltere'nin Norwich kentinde iş mahkemesi bugün görülecek davada veganizmin "bir felsefi ya da dini inanç olarak" yasalarla koruma altına alınıp alınmayacağına karar verecek.

Dava, işinden veganlığı yüzünden atıldığını söyleyen Jordi Casamitjana adlı kişi tarafından açıldı.

Jordi Casamitjana, çalıştığı hayvan hakları kuruluşu League Against Cruel Sport'un (LACS) bünyesindeki çalışanlara ait emeklilik fonlarını, hayvanlar üzerinde testler yapan şirketlere yatırdığını ifşa ettikten sonra işten çıkarıldığını iddia ediyor.

Hayvanların avlanmasına ve yarıştırılmasına karşı kampanyalar yürüten kuruluş ise Casamitjana'nın "görevi suistimal" nedeniyle işine son verildiğini savunuyor.

LACS, veganlığın yasalarla korunması talebine karşı çıkmıyor.

Bir "etik vegan" olduğunu söyleyen Casamitjana, amacının bu davayla mesajlarını daha geniş kitlelere duyurmak olduğunu söylüyor.

Casamitjana, otobüslerin kuşlara çarpabileceğini ya da böcekleri ezebileceğini belirterek bunun yerine yürümeyi tercih ettiğini belirtiyor.

Veganlığın bir tercih değil ahlaki bir yükümlülük olduğunu savunan etik veganlar, hayvanların insanların mülkü olarak muamele görmeme hakkı olduğunu savunuyor.

Bitki bazlı beslenen etik veganlar, yün ya da deri dahil hayvanlardan elde edilen hiçbir ürünü tüketmiyor.

Norwich'teki davada mahkeme, veganizmin bir "felsefi ya da dini inanç" olup olmadığını değerlendirecek.

"Din ya da inanç", İngiltere'de 2010'da kapsamı genişletilen Eşitlik Yasası'yla koruma altına alınan dokuz maddeden biri.

Yasa, kimsenin yaş, fiziksel engel, değiştirilmiş cinsiyet, ırk, din ya da inanç, cinsiyet, cinsel yönelim, evlilik ya da sivil birliktelik, hamilelik ve annelik nedeniyle farklı muamele göremeyeceğine hükmediyor.

Veganizm, bir felsefi inanç olarak değerlendirmeye alınırken, "İnsanın yaşamı ve davranışlarında, bir görüş ya da bakış açısından daha farklı bir ağırlığa sahip olması ve temel insan haklarıyla çelişecek bir unsur barındırmaması gibi" kriterler dikkate alınacak.

Mahkeme bu yönde karar verirse, veganlar, iş ve eğitim hayatıyla mal ve hizmet tedarikinde ayrımcılığa uğramama konusunda yasal güvenceye kavuşacak.

PARTNER İzle ve öğren: Çocuk filmlerindeki gizli mesajlar İzle ve öğren: Çocuk filmlerindeki gizli mesajlar
Herkes ona 'kedi kadın' diyor, çitalarla uyuyor!Herkes ona 'kedi kadın' diyor, çitalarla uyuyor!
Kriz yaratan protestocular 'şartlı' mı çekildi?Kriz yaratan protestocular 'şartlı' mı çekildi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere vegan Felsefe dini inanç emsal karar dava

En Çok Okunan Haberler

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Fena kapıştılar! Attığı mesajı paylaştı

Fena kapıştılar! Attığı mesajı paylaştı

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Yüzde 15 zamlandı!

Yüzde 15 zamlandı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Her yer kızıla kesti! 4 bin kişi tahliye edildi

Her yer kızıla kesti! 4 bin kişi tahliye edildi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

ABD'den Libya mutabakatı açıklaması

ABD'den Libya mutabakatı açıklaması

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Herkes ona 'kedi kadın' diyor, çitalarla uyuyor!

Herkes ona 'kedi kadın' diyor, çitalarla uyuyor!

Kriz yaratan protestocular 'şartlı' mı çekildi?

Kriz yaratan protestocular 'şartlı' mı çekildi?

Günlerdir devam ediyordu! Tarihinin rekorunu kırdı

Günlerdir devam ediyordu! Tarihinin rekorunu kırdı

KKTC Cumhurbaşkanı'ndan o projeye tepki!

KKTC Cumhurbaşkanı'ndan o projeye tepki!

Ülke coşkuyla yeni yılı kutlarken 317 kişi öldü

Ülke coşkuyla yeni yılı kutlarken 317 kişi öldü

ABD’den vatandaşlarına Irak uyarısı

ABD’den vatandaşlarına Irak uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.