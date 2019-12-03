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'İngiltere'de en zengin 6 kişinin serveti, en yoksul 13,2 milyonunkine eşit'

03.12.2019 18:18 | Son Güncelleme

Araştırmayı yapan Equality Trust kuruluşundan Wanda Wyporska, "Çok zengin olanlar ve çoğunluk arasında bu derece büyük bir uçurum çok tehlikeli. Çok az sayıda insanın elinde bu kadar aşırı bir servetin toplanması, ekonomik sistemin ne kadar çarpık olduğunu gözler önüne seriyor" dedi.

'İngiltere'de en zengin 6 kişinin serveti, en yoksul 13,2 milyonunkine eşit'

İngiltere'de gelir eşitsizliğine dair bir araştırmaya göre, ülkede en zengin 6 kişinin serveti, en yoksul 13 milyon 200 bin kişinin servetine eşit.

İngiliz Guardian gazetesinin haberleştirdiği Equality Trust isimli yardım kuruluşunun çalışmasına göre, İngiltere'nin en zengin 6 kişisi 39,4 milyar sterlinlik (yaklaşık 294 milyar Türk Lirası) mal varlığına sahip.

İngiltere'nin en zengin 6 kişisi

  • 12,8 milyar sterlinlik servetle Hinduja Şirketler Grubu'nun hissedarı ve eş başkanı Gopichand ve Srichand Hinduja kardeşler
  • 9,2 milyar sterlinlik servetle Ineos kimyasalları grubunun başkanı Jim Ratcliffe
  • 6,1 milyar sterlinlik servetle yatırım fonu yöneticisi Michael Platt
  • 5,7 milyar sterlin (her biri için) servetle gayrimenkul sektöründe yer alan David ve Simon Reuben

Bu tahminler, Forbes dergisi ile banka ve finans şirketi Credit Suisse'in paylaştığı verilere dayanıyor.

Equality Trust isimli yardım kuruluşu, İngiltere'de 14 milyon insanın yoksulluk içerisinde yaşadığına da dikkat çekti.

Bu kişilerden 4 milyonunun yoksulluk sınırının yarısının da altında gelirinin olduğu ve 1,5 milyonunun daha da kötü koşullar içerisinde yaşadığı kaydediliyor.

'Bu rapor herkesi şoke etmeli'

Equality Trust kuruluşundan Wanda Wyporska, "Bu rapor, İngiltere'nin bugünkü durumunu umursayan herkesi şoke etmeli" dedi:

"Çok zengin olanlar ve çoğunluk arasında bu derece büyük bir uçurum çok tehlikeli. Çok az sayıda insanın elinde bu kadar aşırı bir servetin toplanması, ekonomik sistemin ne kadar çarpık olduğunu gözler önüne seriyor.

"İngiltere'nin ekonomisi çok az sayıda kişi için milyarlar ve milyonlar içinse yoksulluk getiriyor."

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