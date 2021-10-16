İngiltere’de Enerji Dağıtım Şirketleri İflas Ediyor

İngiltere'de enerji dağıtım şirketleri arasında art arda iflaslar yaşanıyor. Dün bir şirket daha, faturalandırdığı evlere "artık size elektrik ya da doğal gaz sağlamayacağız" mesajını gönderirken, son günlerde pazardan çekilen şirket sayısı 10'u geçti.

İngiltere’nin İş ve Enerji Bakanlığı’yla Maliye Bakanlığı’nın kredi, teşvik gibi planları de enerji şirketlerinin birbirini ardına iflas etmesini önlemeye yetmedi.

En son Cuma günü Daligas adlı bir şirket, doğalgazın İngiltere’deki toptan fiyatıyla kendileri için belirlenen tavan fiyatlar arasındaki uçuruma işaret ederek iflasını bildirdi. Ofgem adlı sektörü düzenleyici kurumun belirlemiş olduğu tavan fiyatı ani yükselen enerji fiyatının hızının gerisinde kalınca, sektör temsilcilerinin "bugüne kadar görülmemiş pazar koşulları" olarak nitelediği bu durum ortaya çıktı. Binlerce ev ya da işletmeden oluşan aboneler, iflas eden firmalardan diğerlerine kaydırılacak.

Bu ay başında üst limiti yüzde 12 arttırarak en yüksek birim fiyatını 1277 sterline çıkaran Ofgem’den konuyla ilgili açıklama geldi. Satış direktörü Neil Lawrence, kurumun bir numaralı önceliğinin tüketiciyi korumak olduğunu, piyasadaki gelişmelerin de birçok kişiyi rahatsız ettiğinin farkında olduklarını belirtti.

Kış bastırırken doğal olarak ortaya çıkan enerji ihtiyacı artışının üretim hızının gerisinde kalması ve mevcut doğalgazda fiyat artışı, ülkedeki iflasları tetikleyen nedenler olarak ön plana çıkıyor. Dağıtım firmaları belirlenmiş tavan fiyatları nedeniyle artışları müşteri faturalarına yansıtamamaktan şikayet ediyor. Hükümetten müdahale olmayınca da iflaslar peşi sıra geliyor.

Şirketleri temsil eden Enerji Yoğun Kullanıcı Grubu EIG, geçen hafta yaptığı açıklamada fiyatlardaki sert artış sonrası İngiliz hükümetini tedbir almaya çağırmıştı. İş ve Enerji Bakanı Kwasi Kwarteng ise üst fiyat sınırı ile zarara giren bu şirketlere kredi desteği seçeceğini öne sürmüştü.

Üst fiyat limiti nedir?

Enerji düzenleme kurumu Ofgem’in kendi web sitesindeki açıklamaya göre üst limit, dağıtıcı firmaların tüketicilere göndereceği faturayı kısıtlamıyor. Tüketici yine kullandığı kadar ödüyor. Ancak enerjinin kilowat/saat ücretinde limit uygulanıyor. Yani tüketici çok kullanırsa çok ödüyor ama dağıtıcı şirket, birim fiyatın üstünde zam yapıp tüketiciye fatura edemiyor. İngiltere’de enerji birimi fiyatları her 6 altı ayda bir güncelleniyor ve Nisan’dan beri 235 sterlin daha artmış durumda. Yani bu fiyatların hiç artmadığı ve dağıtım şirketlerinin bunun altından kalkamadığı algısının gerçeği yansıtmadığı yorumları da yapılıyor.

Pazar araştırma şirketi Cornwall Insight, Ofgem tarafından tüketiciyi yüksek faturalardan koruma amaçlı uygulanan üst fiyat limitinin, gelecek Nisan'da yüzde 30 oranında artabileceği öngörüsünde bulunmuştu. Böylece 1277 sterlin birim fiyatından belirlenmiş fatura limiti 1660 sterline çıkabilir.

