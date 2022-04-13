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İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesine çıktı

13.04.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de benzin ve motorindeki keskin artışın etkisiyle fiyatlar son 30 yıldır olmadığı kadar hızlı oranda yükseliyor.

İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesine çıktı

İngiltere'de benzin ve motorindeki keskin artışın etkisiyle fiyatlar son 30 yıldır olmadığı kadar hızlı oranda yükseliyor.

Ülkede enflasyon Mart ayına kadar olan 12 aylık dönemde, 1992'den bu yana görülen en yüksek oran olan yüzde 7'ye yükseldi. Şubat'ta bu oran yüzde 6,2 idi.

Fiyatların kazanılan ücretlerden daha hızlı şekilde artması hükümetin üzerindeki baskıyı artırıyor.

Enerji fiyatlarındaki artışın hanedeki gaz ve elektrik faturalarına yansımasıyla yaşam maliyetinin daha da yükselmesi bekleniyor.

Geçen yılın sonlarından bu yana enerji fiyatları artmakta. Pandemi kısıtlamalarının hafifletilmesi ve firmaların daha yüksek enerji ve nakliye maliyetleriyle karşı karşıya kalması, bu artışın tüketiciye yansıtılmasına sebep oldu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle petrol ve diğer emtia fiyatları daha da yükseldi.

'Petrole ayda 120 sterlin daha fazla ödüyorum'

Sara Gerritsma benzin için ayda 120 sterlin daha fazla ödediğini söylüyor.

Leicestershire vilayetinde partneri ve altı yaşındaki çocuğu ile yaşayan Sara Gerritsma, artan yakıt maliyeti nedeniyle sağlık görevlisi olmak için aldığı eğitimi bırakmak zorunda kalabileceğini söylüyor.

BBC'ye konuşan Gerritsma, Northampton'daki üniversiteye gitmek için her gün 2,5 saatlik bir gidiş-dönüş yolculuğu yaptığını ve benzin maliyetlerinin ayda yaklaşık 120 sterlin arttığını söylüyor. "32 yaşında kariyerimi değiştirmek büyük bir karardı. Bırakmak çok zor olur" diye ekliyor.

Gerritsma ayrıca evde de daha az enerji harcadıkladını ve para biriktirmek için gıda bütçelerini kıstıklarını belirtiyor.

Manchester'da pizza restoranı sahibi Paul White, artan maliyetler nedeniyle fiyatları yükselteceğini söylüyor.

Vergi eleştirisi

Fiyatlardaki keskin artış işyerleri üzerindeki baskıyı da yükseltti.

Manchester'da pizza restoranı sahibi Paul White, asgari ücretteki artışın, KDV indiriminin sona ermesinin, artan akaryakıt ve gıda fiyatlarının şirketini vurduğunu söyledi. Restoranın enerji faturalarına haftada 500 sterlin daha fazla harcadığını ekledi.

Resolution Foundation düşünce kuruluşundan ekonomist Jack Leslie, geçim sorununun "gelecek yıl bir noktada hafiflemeye başlayacağını ancak ondan önce kötüleşmeye devam edeceğini" söyledi.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, "Bunun birçok aile için endişe verici bir dönem olduğunu biliyorum, bu yüzden bu mali yılda yaklaşık 22 milyar sterlin değerinde destek sağlayarak yükleri hafifletmek için harekete geçiyoruz" dedi.

Ancak İşçi Partisi'nin gölge hazine bakanı Pat McFadden, Sunak'ı ülkenin ihtiyacı olan liderliği göstermeye çağırdı. "Bakan, çalışanlar için vergileri 70 yılın en yüksek seviyelerine çıkardı" dedi.

Liberal Demokratlar lideri Ed Davey, "haksız vergi zamlarının" derhal geri alınması çağrısında bulundu ve insanların enerji faturaları konusunda "acil yardıma" ihtiyacı olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon İngiltere
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