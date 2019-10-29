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İngiltere’de Erken Seçim Beklentisi 

29.10.2019 17:54 | Son Güncelleme

Avam Kamarası ilerleyen saatlerde hükümetin 12 Aralık’ta erken seçime gidilmesi tasarısını oya sunacak 

İngiltere’de Erken Seçim Beklentisi 

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi, hükümetin Aralık ayında erken seçime gidilmesi teklifine olumlu yanıt verdi.

Başbakan Boris Johnson 12 Aralık’ta erken seçime gidilmesi için baskı yapıyor. Johnson’un amacı İngiltere’yi Brexit’ten bu ayın sonunda çıkartma planını engelleyen parlamentodaki dengeleri değiştirmek. Son olarak AB, İngiltere’nin 31 Ekim olan birlikten çıkış tarihini üç ay erteleyerek 31 Ocak’a kadar süre tanıma kararı almıştı.

Muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbin, AB’nin Londra’ya tanıdığı süreyi uzatmasıyla birlikte AB’den anlaşmasız ayrılma seçeneğinin masadan kalkması sonucu artık erken seçime destek vereceğini açıkladı.

“Anlaşmasız ayrılığın masadan kalkması koşulumuza önümüzdeki üç ay boyunca uyulmuş oluyor” diyen Corbin değişim için İngiltere’nin daha önce görmediği kadar hırslı ve radikal bir kampanya yürütecekleri sözünü verdi.”

Bu da İngiltere’nin 1923’ten bu yana ilk kez Aralık ayında seçime gideceği anlamına geliyor.

Avam Kamarası ilerleyen saatlerde hükümetin 12 Aralık’ta erken seçime gidilmesi tasarısını oylayacak. Corbyn’in desteği tasarının geçme olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor.

Muhalefetin desteğini alabilmek için Johnson Brexit anlaşmasını seçimler sonrasına saklamak üzere rafa kaldırıyor.

Anketler Başbakan Johnson’un Muhafazakar Partisi’nin İşçi Partisi karşısında zafer elde edeceğini gösterse de yeni kurulacak hükümetin de şimdiki kadar bölünmüş olması olasılığı ortadan kalkmış değil.

Johnson Pazartesi günü 12 Aralık’ta erken seçime gidilmesi talebini parlamentoya iletmiş ancak talebi reddedilmişti. Bu Johnson’un erken seçime gidilmesi konusunda üçüncü kez yenilgiye uğrayışı olmuştu.

Erken seçimin parlamentoda kabul edilmesi için İşçi Partisi’nin desteği oldukça önemli zira teklifin kabul edilmesi için milletvekillerinin üçte iki çoğunluğu gerekiyor.

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