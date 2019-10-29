İngiltere’de Erken Seçim Beklentisi 

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi, hükümetin Aralık ayında erken seçime gidilmesi teklifine olumlu yanıt verdi.

Başbakan Boris Johnson 12 Aralık’ta erken seçime gidilmesi için baskı yapıyor. Johnson’un amacı İngiltere’yi Brexit’ten bu ayın sonunda çıkartma planını engelleyen parlamentodaki dengeleri değiştirmek. Son olarak AB, İngiltere’nin 31 Ekim olan birlikten çıkış tarihini üç ay erteleyerek 31 Ocak’a kadar süre tanıma kararı almıştı.

Muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbin, AB’nin Londra’ya tanıdığı süreyi uzatmasıyla birlikte AB’den anlaşmasız ayrılma seçeneğinin masadan kalkması sonucu artık erken seçime destek vereceğini açıkladı.

“Anlaşmasız ayrılığın masadan kalkması koşulumuza önümüzdeki üç ay boyunca uyulmuş oluyor” diyen Corbin değişim için İngiltere’nin daha önce görmediği kadar hırslı ve radikal bir kampanya yürütecekleri sözünü verdi.”

Bu da İngiltere’nin 1923’ten bu yana ilk kez Aralık ayında seçime gideceği anlamına geliyor.

Avam Kamarası ilerleyen saatlerde hükümetin 12 Aralık’ta erken seçime gidilmesi tasarısını oylayacak. Corbyn’in desteği tasarının geçme olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor.