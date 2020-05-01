İngiltere'de Etnik Azınlıkların Salgında Orantısız Ölümleri

İngiliz Mali Araştırmalar Kurumu (IFS), İngiltere’de yaşayan etnik azınlıkların, Corona virüsüne diğerlerinden daha çok yakalanıp hayatını kaybettiğini ortaya koyan rakamlar yayınladı. Araştırmada, çoğunun ortak özelliğinin ‘yoksulluk’ olduğunun altını çiziliyor. Ortaya çıkan tabloya göre, kişi başı hastane ölümlerinde, Karayipli Siyahlar, beyaz İngilizlerin üç katı daha fazla ölmüş. Diğer Siyahların ise genel beyaz nüfusa göre ölümleri, iki kat daha fazla. Ortalamaya göre daha fazla ölenler arasında Hint asıllılar da var. Kurumun ‘Deaton Eşitsizlikleri Gözden Geçirme’ başlıklı araştırmasının bir bölümü olarak yayınlanan raporda, bu farkların yaş ve nüfus gibi belirgin demografik özelliklerle açıklanamayacağı belirtiliyor. İngiltere’nin beyaz nüfusuna oranla bu azınlıklarda yaş ortalamasının çok daha genç olduğu ve hastane raporlarına göre beyaz İngilizlere kıyasla çok daha fazla öldükleri altı çizilen veriler arasında. Yaş ve bölge esas alındığında, siyah Afrikalıların, beyaz İngilizler'e oranla yüzde 70, Pakistanlıların ise yüzde 60 daha az ölmesi gerekirken, tabloda görülen rakam neredeyse eşit.

IFS yaş, cinsiyet ve yaşadıkları bölgeye göre hesapladığında siyah Karayiplilerin beyaz İngilizler'e göre 1.8 kat daha fazla öldüğünü bulgulamış. Aynı kriterlerle Pakistanlıların ölüm oranı, beyaz İngilizler'e göre 2.7 kat daha fazla. Siyah Afrikalıların ölüm oranı ise üç misli oranla en çok ölenlerde ilk sıraya yerleşiyor. Diğer etnik azınlıklar da aynı şekilde beyaz İngilizler’e göre daha çok ölüyor. Bu ölümlerin kısmen, etnik azınlıklar arasında öncelikli işlerde çalışanların daha fazla olmasıyla açıklanabileceği gibi, diyabet ya da diğer sağlık sorunlarının da bu orantısızlıkta önemli rol oynayabildiği tahmin ediliyor. Araştırmada verilen örneğe göre, çalışma yaşında olan tüm siyah Afrikalıların yarısı öncelikli işlerde çalışıyor. Sağlık personeli olarak çalışanlar arasında Hint, Pakistanlı, ve siyah Afrikalıların oranı Beyaz İngilizler'e göre sırasıyla yüzde 125, yüzde 150 ve yüzde 300. Rapora göre, Bangladeşli 60 yaş üstü erkeklerin üçte ikisi sağlık koşulları açısından enfeksiyon kapma riskiyle yüzyüze.