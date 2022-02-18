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İngiltere'de Eunice Fırtınası sebebiyle milyonlarca insana dışarı çıkmama uyarısı yapıldı

18.02.2022 05:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de bugünden itibaren etkili olması beklenen Eunice Fırtınası sebebiyle bazı bölgelerde okullar tatil edildi, milyonlarca kişiye dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.

İngiltere'de Eunice Fırtınası sebebiyle milyonlarca insana dışarı çıkmama uyarısı yapıldı

İngiltere ve Galler'de, yıllar sonra yaklaşan en güçlü fırtına için birçok yerde sokağa çıkmama uyarısı yapıldı. Londra polisi, Cuma günü için kırmızı uyarı verdi.

Eunice Fırtınası'nın, İngiltere'nin güneybatısında ve Galler'de saatte 90 km hıza ulaşması bekleniyor. Olası su taşmaları, evler ve binaların zarar görmesi, elektrik kesintileri ve toplu taşımada aksaklıklar için bu bölgelerde yaşayanlar için uyarılar yapıldı.

Bu iki bölgede birçok okul da Cuma günü tatil edildi. Uyarı, yerel saatle sabah 7 ile 12 arası için verildi.

Devon, Cornwall ve Somerset'te milyonlarca kişiye, fırtına sırasında evde kalmaları çağrısı yapıldı.

Galler'in geri kalan bölgeleri ve İngiltere'nin güneyinden Manchester'a kadar olan kısmı için de sarı uyarı verildi. Güçlü rüzgarın etkisini sürdüreceği anlamına gelen bu uyarı da, yerel saatle sabah 5 ve akşam 21 saatlerini kapsıyor.

Galler'deki tüm tren seferleri durdurulurken tren yolu şirketleri, diğer bölgelerde de aksamalar olabileceğini; mecbur kalınmadıkça trenlerin kullanılmaması gerektiğini açıkladı.

Başbakan Boris Johnson, ordunun da fırtınadan olumsuz etkilenenlere yardımcı olmak için nöbette bekleyeceğini duyurdu.

Ülkenin batısından başlayarak gün içinde zayıflaması beklenen fırtınanın etkisinin, hafta sonu güçlü rüzgar ve yoğun yağış olarak devam edeceği tahmin ediliyor.

Bundan önce en son kırmızı alarm geçen yıl Kasım ayında, İskoçya ve kuzeydoğu İngiltere için verilmişti. Tüm ülke için kırmızı alarm ise en son 2018'de verildi. Doğudan gelen güçlü fırtına, ülkede Şubat ve Mart ayları boyunca kar fırtınaları ve dondurucu soğuklara yol açmıştı.

Ceredigion, Galler

Eunice Fırtınası, sadece birçok gün önce kuzeydoğu İngiltere'de bazı bölgelerde elektrik kesintilerine ve ulaşımda aksaklıklara yol açan Dudley Fırtınası sonrası geldiği için; henüz ilk fırtınanın etkisini atlatamayan bölgelerde sıkıntılara yol açabilir.

Dudley Fırtınası sebebiyle İskoçya'da Çarşamba akşamı tüm trenler iptal edilmişti, tren yolları Perşembe günü yeniden işlemeye başladı.

Woodfield Animal Sanctuary

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İngiltere
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