HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere'de Evcil Kedide Corona Virüsü Tespit Edildi

İngiltere'de Evcil Kedide Corona Virüsü Tespit Edildi

27.07.2020 20:20 | Son Güncelleme

İngiltere’de evcil bir kedide Corona virüsü tespit edildi. İngiliz yetkililer bunun ülkede bir hayvanda rastlanan ilk Corona vakası olduğunu belirtti

İngiltere'de Evcil Kedide Corona Virüsü Tespit Edildi

İngiltere’de evcil bir kedide Corona virüsü tespit edildi. İngiliz yetkililer bunun ülkede bir hayvanda rastlanan ilk Corona vakası olduğunu belirtti.

İngiltere’nin çevre bakanlığından yapılan açıklamada, “tüm mevcut dellillerin”, COVID-19 testi pozitif çıkan evcil kedinin virüsü, her ikisi de virüse yakalanmış olan sahiplerinden kaptığına işaret ettiği kaydedildi.

Kedinin sahiplerinin kimliğini açıklamayan bakanlık, hem kedinin hem de sahiplerinin tamamen iyileştiğini ve evde yaşayan diğer kişi ve evcil hayvanlara virüsün bulaşmadığını belirtti.

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu’nda tıp direktörü Yvonne Doyle, yaptıkları araştırma sonucunda virüsün insanlardan kediye bulaştığı sonucuna vardıklarının altını çizerek, “Bu, İngiltere’de COVID-19 testi pozitif çıkan ilk evcil kedi vakası ancak alarm yaratacak bir durum değil” şeklinde konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kedilerin COVID-19’u kapmaya en müsait hayvanlardan olduğuna vurgu yaprak virüsün diğer kedilere de bulaşabileceğini aktarmıştı. İngiltere hükümet yetkilileri de virüsün kediden insanlara bulaşabileceği yönünde bir kanıt olmadığına dikkat çekti.

WHO uzmanları virüsün kedilerden insanlara bulaşıp bulaşmadığının araştırılacağını söylüyor ancak WHO Baş Araştırmacısı Soumya Swaminathan, evcil hayvanların “çok az risk taşıdığı” görüşünde.

Amerika’da da Nisan ayında New York’ta iki evcil kedide tespit edilen virüs, ülkede kedilerde görülen ilk COVID-19 vakaları olarak kaydedilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Eniştesini kalbinden ve sırtında bıçakladı Korkunç olay! Eniştesini kalbinden ve sırtında bıçakladı
ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 449 kişi hayatını kaybettiABD'de koronavirüsten son 24 saatte 449 kişi hayatını kaybetti
Migros kurbanlık fiyatları 2020 ne kadar?Migros kurbanlık fiyatları 2020 ne kadar?

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki skandalının ardından koronavirüs vakaları patladı

Cinsel ilişki skandalının ardından koronavirüs vakaları patladı

Ercüment Ovalı’dan koronavirüs aşısı hakkında yeni açıklama

Ercüment Ovalı’dan koronavirüs aşısı hakkında yeni açıklama

Ünlü haberci Müge Anlı'ya rakip geliyor! Çok iddialı...

Ünlü haberci Müge Anlı'ya rakip geliyor! Çok iddialı...

Yılın aşk bombası! Aynı koyda yakalandılar

Yılın aşk bombası! Aynı koyda yakalandılar

'En fazla vaka olan ilçeyiz artık nasıl uyarabilirim bilmiyorum'

'En fazla vaka olan ilçeyiz artık nasıl uyarabilirim bilmiyorum'

'Telefonu açtım, şifreyi girerken elim titriyordu'

'Telefonu açtım, şifreyi girerken elim titriyordu'

İlginizi Çekebilir

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Diğer Haberler
Almanya'dan kritik koronavirüs testi kararı! Listede Türkiye de var

Almanya'dan kritik karar! Listede Türkiye de var

Kovid-19 hastalarının ölüm riskini 12 kat artıran hastalık açıklandı

Kovid-19 hastalarının ölüm riskini 12 kat artırıyor!

Pilot ve yolcu düşen uçaktan kurtuldu

Pilot ve yolcu düşen uçaktan kurtuldu

ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 449 kişi hayatını kaybetti

ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 449 kişi hayatını kaybetti

Orgullo siempre ne demek? Twitter'da gökkuşağı rengi olan orgullo siempre ne anlama geliyor?

Orgullo siempre ne demek?

İsrail Lübnan'ı vurdu!

İsrail Lübnan'ı vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.