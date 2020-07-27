İngiltere'de Evcil Kedide Corona Virüsü Tespit Edildi

İngiltere’de evcil bir kedide Corona virüsü tespit edildi. İngiliz yetkililer bunun ülkede bir hayvanda rastlanan ilk Corona vakası olduğunu belirtti.

İngiltere’nin çevre bakanlığından yapılan açıklamada, “tüm mevcut dellillerin”, COVID-19 testi pozitif çıkan evcil kedinin virüsü, her ikisi de virüse yakalanmış olan sahiplerinden kaptığına işaret ettiği kaydedildi.

Kedinin sahiplerinin kimliğini açıklamayan bakanlık, hem kedinin hem de sahiplerinin tamamen iyileştiğini ve evde yaşayan diğer kişi ve evcil hayvanlara virüsün bulaşmadığını belirtti.

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu’nda tıp direktörü Yvonne Doyle, yaptıkları araştırma sonucunda virüsün insanlardan kediye bulaştığı sonucuna vardıklarının altını çizerek, “Bu, İngiltere’de COVID-19 testi pozitif çıkan ilk evcil kedi vakası ancak alarm yaratacak bir durum değil” şeklinde konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kedilerin COVID-19’u kapmaya en müsait hayvanlardan olduğuna vurgu yaprak virüsün diğer kedilere de bulaşabileceğini aktarmıştı. İngiltere hükümet yetkilileri de virüsün kediden insanlara bulaşabileceği yönünde bir kanıt olmadığına dikkat çekti.

WHO uzmanları virüsün kedilerden insanlara bulaşıp bulaşmadığının araştırılacağını söylüyor ancak WHO Baş Araştırmacısı Soumya Swaminathan, evcil hayvanların “çok az risk taşıdığı” görüşünde.

Amerika’da da Nisan ayında New York’ta iki evcil kedide tespit edilen virüs, ülkede kedilerde görülen ilk COVID-19 vakaları olarak kaydedilmişti.

