İngiltere’de Everard cinayetinde adam kaçırma ve cinayetle suçlanan polis mahkemede

İngiltere’de Sarah Everard cinayeti kapsamında polis memuru Wayne Couzens’ın "adam kaçırma ve cinayet" suçlamalarıyla bugün mahkemeye çıkarıldı.

İngiltere’nin başkent Londra’nın güneydoğusunda geçtiğimiz hafta kaybolan Sarah Everard’ı kaçırmak ve öldürmekle suçlanan 48 yaşındaki polis memuru Wayne Couzens, bugün Westminster Sulh Ceza Mahkemesine çıkarıldı. İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi (CPS) Özel Suçlar Başkanı Rosemary Ainslie, "Metropolitan polisinin Sarah Everard’ın ölümüyle ilgili bir delil başvurusu üzerine Couzens’ın yargılanmasına karar verildiğini" belirtirken, CPS’nin işlevinin bir kişinin cezai bir suçtan suçlu olup olmadığına karar vermek değil, suç duyurusunda bulunmak ve bağımsız değerlendirmeler yapmak olduğunu belirtti.

Tutuklanan şüpheli Couzens’in, adam kaçırma ve cinayetle suçlanmadan önce gözaltında tutulurken, kafa travması nedeniyle tedavi için 48 saat içinde ikinci kez hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Bir polis sözcüsü, "Memurlar tarafından izleniyordu. Kafa travması nedeniyle acil ilkyardım aldı. Aynı gün taburcu edildi ve gözaltına alındı" diye konuştu.