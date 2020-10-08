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İngiltere'de gelecek hafta koronavirüs önlemlerinin sıkılaştırılması kuvvetle muhtemel

08.10.2020 04:06 | Son Güncelleme

BBC, İngiltere'nin bazı bölgelerinde Covid-19 önlemlerinin gelecek haftanın başında sıkılaştırılabileceğini öğrendi. Hükümet, bölgelerdeki vaka sayısına göre 'trafik ışıkları' benzeri üç aşamalı bir plan üzerinde çalışıyor. İngiliz bakanlar 'kırmızı ışık' kapsamında alınacak önlemlerin ne olacağına henüz tamamen karar vermiş değil.

İngiltere'de gelecek hafta koronavirüs önlemlerinin sıkılaştırılması kuvvetle muhtemel

BBC, İngiltere'nin bazı bölgelerinde gelecek haftanın başında Covid-19 önlemlerinin sıkılaştırılabileceğini öğrendi.

Hükümet, bölgelerdeki vaka sayısına göre 'trafik ışıkları' benzeri üç aşamalı bir plan üzerinde çalışıyor.

İngiliz bakanlar 'kırmızı ışık' kapsamında alınacak önlemlerin ne olacağına henüz tamamen karar vermiş değil.

İskoçya'da çoktan yeni önlemler uygulamaya kondu. Edinburgh ve Glasgow da dahil olmak üzere İskoçya'nın merkezinde Cuma gününden itibaren publar ve restoranlar kapalı olacak.

İskoçya'nın geri kalanında ise hizmet sektöründeki işletmeler 18.00'de kapanmak zorunda olacak ve içki servisi sadece dışarıda verilecek.

İngiltere'de Çarşamba günü 14.162 vaka daha tespit edildi. 70 kişi de hayatını kaybetti.

İngiltere'de ne tür önlemlerin alınacağı kesin karara bağlanmış değil, ancak okulların kapanması beklenmiyor. Publar ve restoranların ise kapanması olası.

İngiltere'nin vaka sayısında büyük artış yaşanan kuzeyine halihazırda daha sıkı önlemler getirilmiş durumda.

Maliye Bakanlığı, salgından en kötü etkilenen bölgelerde hizmet sektörüne verilecek finansal destek üzerinde çalışıyor.

Analiz: BBC politika editörü Laura Kuenssberg

Bu, karmaşık bir denklem. Sağlık Bakanlığı hastalığın yayılmasından ve Covid-19'a odaklanılması nedeniyle diğer hastaların tedavilerinden geri kalmasından endişe duyuyor.

Maliye Bakanı ekonomi üzerinde yaratacağı etkiden korkuyor ki şimdiden derin bir şok etkisi yarattı.

Ve bunların hepsinden endişe duyup bir sonuca varmak Başbakanlık'ın işi.

Boris Johnson kendi milletvekillerinin de, muhalif milletvekillerinin de, gün geçtikçe hükümetin önerilerinden daha şüpheci olacaklarını biliyor.

'Akımı kesecek' olan adımın - pubların ve restoranların kapatılması - bir seçenek olduğu açık.

Ancak halen yanıtlanması gereken çok soru var.

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