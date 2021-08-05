İngiltere'de Gençlere Aşının Önü Açılıyor

Londra’daki Imperial Üniversitesi’nden uzmanlar, varyantlar açısından Alfa’nın yerini Delta’nın aldığı süreci de içine alan bir zaman diliminde yaptığı araştırmada, iki aşısını da olanlar arasında hastalığın bulaşma oranının %50 ila 60 arasında azaldığını ortaya çıkardı.

Belirti göstermeyenlere göre gösterenler için aşının daha yararlı olduğu, araştırmanın alt başlıkları arasında.

Koruyuculuk oranları, İngiliz Halk Sağlığı Dairesi’nin daha önce Pfizer ve AstraZeneca için açıklamış olduğu rakamlara göre daha az. Delta varyantına ilişkin her iki aşının etkisi karşılaştırıldığında iki doz sonrası Pfizer’inki %88 AstraZeneca’nınki %67 olarak verilmişti.

Halk Sağlığı Dairesi, sadece hasta olduğu testle sabitlenmiş denekler üzerinde çalışırken; Imperial College, rastgele herkesi kapsayan bir araştırmayla bu sonuca varıldığını bildirdi. Salgın Hastalıklar Uzmanı Paul Elliot, deneklerin nüfusun genelini temsil ettiğini söyledi.

Önceki bir araştırmada ortaya çıkan sonuca göre İngiltere’de Corona bulaşanlar arasında hastalanma ve hastanelik olma oranlarının epey zayıfladığı bulgusu, şimdi Delta’nın tam aşılanmamış gençler arasında daha hızlı yayılmasıyla, geriye dönüyor. Halk Sağlığı yetkilileri aşının aşırı hasta olmayı engellemesine rağmen Delta’nın hastaneye yatma oranlarını daha da artırdığını bildirdi.

Araştırmada ortaya çıkan sonuçlar arasında en akılda kalıcı oran ise, aşı olmayanların hastalığa üç kat daha açık olmaları.

Hasta olan aşılıların virüs yükü aşısızlara göre daha az.

Şimdi gençler mercek altında.

Hastalığının bulaşma oranlarının yükselme nedeni olarak ileri sürülen yaş grubu gençler. 5 ila 24 yaş kişiler, nüfustaki oranları %25 olmasına rağmen şu an ülkedeki enfeksiyonluların %50’sini oluşturuyor.

Aşı ve bağışıklık ortak komitesi bugün bu meseleye el attı. Veli onayına ihtiyaç duymayan 16-17 yaş gençlere aşı yapılması tavsiye edildi, Hükümet de onayladı. İngiltere de; Amerika, Fransa ve İsrail gibi, gençlere aşı yapılan ülkeler arasında katılacak.

İlaç Ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi’nden (MHRA) Dr. June Raine bu kararın ‘Biontec aşısının gençler üzerindeki etkileri’ konulu titiz araştırmanın gözden geçirilmesinin ardından geldiğini belirtti, ilk grup gençlerin aşılanmaya başladığı zamanı da dikkatle gözlemlemeye devam edeceklerini söyledi. İkinci dozlara ise sonraki incelemelerin ardından karar verilecek.

İngiltere’de bu yaş grubuna dahil 1 milyon 400 bin genç var. Okulların açılmasına kadar aşı olmaya başlamaları planlanıyor. Çarşamba akşam üzeri Başbakanlık’ta yapılan bilgilendirme toplantısında 16 yaş ve altı çocukların da aşı olacaklar kapsamına dahil edilmesi konuşuldu. Uygun veriler geldikçe o gruba da bakılacağı belirtildi. Başbakan Boris Johnson ailelerin bu karara destek olmasını istedi.

Verilere göre İngiltere’de 18 yaş altı gençlerde “Corona ya hafif geçiyor ya da hissetmeden atlatılıyor ancak bünyesi zayıf olanların ya da başka bir hastalık geçmişine sahip olanların mutlaka bir doz aşı olması gerekir” deniyor.

“Okula devamlılık için de iyi olur” diye düşünenlerin yanı sıra “zaten hasta olmayan bir grubu aşılamanın yararsız” olduğunu ileri sürenler de var. Ancak “çocukların kendileri, hastalığı hafif dahi atlatsa birlikte yaşadıkları yaşlı ya da zayıf bünyeli kişileri korumak açısından bir doz aşı olmaları iyi olur” görüşü ağır basıyor.

