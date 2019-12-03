İngiltere'de genel seçimlerle ilgili dokuz ilginç bilgi

12 Aralık'ta son dört yıldaki üçüncü genel seçimini düzenleyecek İngiltere'de ilk seçim 1708'de yapılmıştı.

O dönemde İngiltere'de siyaset bugünkünden çok daha farklı yapılıyordu.

BBC için bir podcast hazırlayan Greg Jenner, tarihçi Dr. Hannah Nicholson ve komedyen Catherine Bohart, 18 ve 19. yüzyıldaki İngiltere seçimlerini inceledi ve dokuz ilginç bilgi derledi:

1- İlk başbakan Kral İngilizce konuşamadığı için göreve başladı

1714'te Kral George, Kraliçe Anne'ın en yakın Protestan akrabası olduğu için Kral ilan edildi. Fakat Alman olan Kral George, İngilizce konuşamıyordu.

Liberal siyasetçi Robert Walpole, bunu kendisi için fırsata çevirmeye kararlıydı. 1721'de Hazine'nin Bir Numaralı Lordu, Maliye Bakanı ve Avam Kamarası Başkanı olarak atandı. Bu üç görevin birleşimi, kendisini pratikte bir başbakan yapıyordu.

Ama başbakan unvanı henüz icat edilmemişti.

2- Başbakan unvanı bir hakaret olarak ortaya çıktı

İlk kullanıldığı dönemde "başbakan" kelimesi hakaret ve alay için yaratılmıştı.

Bu göreve gelen kişinin kraliyet ailesi çevresinde, uygun görülmeyen yollarla yükseldiğini ima ediyordu "başbakan".

Bu açıdan kullanımı, günümüzdeki "yalaka" kelimesine daha yakındı.