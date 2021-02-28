İngiltere’de Gıda Yardımına Muhtaçların Sayısı Arttı

Belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve toplum merkezleri gibi örgütlerin gönüllü olarak mahallelere kurduğu gıda yardım merkezlerine talebin arttığı ortaya çıktı. Salgının neden olduğu yoksullaşmanın özellikle çocuklu aileler üzerinde ezici sonuçları olduğunu tespit eden Trussell Analiz Merkezi, Ekim ve Aralık ayları arasında gıda yardım merkezlerinden yiyecek yardımı alanların sayısında yüzde 61’lik artış olduğunu saptadı. Londra’nın Walthamforest ilçesinde Al-Suffa adlı gıda yardım merkezinin gönüllüleri, VOA Türkçe’ye, bu artışı sahada doğrulayan bilgiler verdi. Al Suffa’nın “bir tabak da senin için” kampanyası başkanı Saire Mir, yardımlaşma kuruluşu olarak salgının başladığı geçen yıl Mart’tan beri “Food Bank” adı verilen gıda yardım merkezlerine odaklandıklarını söyledi. Bir yılı geçkin bir süredir gıda yardımı için gelenlerin sayısında artış olduğunu gözlemlediğini belirten Mir, önceden bildikleri yardıma muhtaç ailelerin üstüne çok sayıda ayaküstü uğrayıp evine erzak götürenlerin eklendiğini söyledi.

Gıda merkezine haftalık erzak almaya gelen kişilerin çoğu çekim ve röportajlar esnasında kameraya kaydedilmek istemedi. Gönüllülerden Ben Stewart; kasaya doldurduğu kahvaltılıklar, konserveler, taze sebze ve meyveleri; mahallesindeki muhtaç kimselere götürmek için her Cuma merkeze uğradığını söyledi. Otomobili olduğu için salgının başından beri mahallede kurdukları yardımlaşma grubunda taşımacılık görevini üstlenmiş ve karantinada evden çıkamayanlara gıda taşımaya başlamış. Stewart da aynı şekilde, salgın nedeniyle işini kaybedip yardıma muhtaç duruma gelenlerin sayısındaki artışın dikkat çekici olduğunu belirtti, yoksulluk sınırında olup parasızlık nedeniyle kişilerin gıda bile alamadığına üzüldüğünü söyledi. Melanie Ellis adlı diğer gönüllü de aynı şekilde otomobiliyle ihtiyaç sahiplerine yardım taşıyor. Ellis, Al Suffa Gıda Bankası gibi yardım merkezlerinin ne kadar hayati olduğu bu salgınla kanıtlanmış oldu dedi. Yemek ihtiyaçlarını dahi gideremeyen kişilerin sayısında çok büyük artış olduğuna ve salgında işsiz kalanların, gelirlerini kaybedenlerin çoğaldığına tanık olduğunu belirtti.