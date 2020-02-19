İngiltere’de Göçmen Alımına 70 Puan Şartı

Kişi teklif aldığı bu işte meslek sahibiyse, bununla ilgili diploma, daha önceki işyerlerinden referans mektupları, meslek odasından sertifika gibi belgeleri dosyaya ekleyip 20 puan daha kazanabilecek. Tüm bunlar toplamda 50 puan. Başvurusuna bir de işverenin önerdiği maaşla ilgili belgeyi ekleyebilirse bu puan 70’e ulaşabilir. Ancak bu maaşın yılda 25 bin600 Sterlin’den az olmaması gerekiyor.

Birçok değişkene göre hazırlanan bu yeni sistemde temel olarak İngilizce bilmeyen, çalışma vizesi alamayacak. Dilin puanlamaya etkisi 10. Çalışma vizesi alacak kişinin İngiltere’de işini önceden ayarlamış olması gerekecek. Başvuru evrakı arasına işverenden davet mektubu koyan, 20 puanı hanesine eklemiş olacak.

İçişleri Bakanı Prita Patel, ekonomi dünyasının merakla beklediği yeni göçmen politikasını ana hatlarıyla paylaştı. Bu yeni sistemin onlarca yıl geçerli olacağını belirten Patel, göçmen sayısı ne olursa olsun gelmek isteyenlerin bu puanları tutturma zorunluluğunun altını çizdi.

İçişleri Bakanı Prita Patel, puanlamayı maaşla tutturamayan kişilere bu 20 puanlık açığı örneğin, ülkede talep olduğu belirlenmiş işlerden teklif alarak kapatma yoluna gitmeyi önerdi.

Patel, puanlama sistemini işverenlerle de halen tartışma halinde olduklarını ve en işe yarar, verimli sonuçlara bu şekilde ulaşmaya çabaladıklarını anlattı.

İçişleri Bakanı ayrıca yeniden tanımlanan vize sistemiyle, nitelikli göçmenlere yol açılacağını ve İngiltere’yi epeydir etkisi altında tutan niteliksiz, ucuz işçilerin rotasından çıkarılacağını iddia etti.

İçişleri bakanı, göçmenlik danışma kuruluyla birlikte hali hazırda ülkenin işgücü dinamiklerini, lokomotif sektörleri incelediklerini ve doğru nitelikte göçmen profillerine ve değişken puanlama sistemine doğru ilerlediklerine değindi.

Puanlı göç sisteminin tarım ve hizmet sektöründe doğabilecek ihtiyaca karşılık vermediği eleştirilerine, İçişleri Bakanı’nın verdiği yanıtsa, ülkedeki işgücü dışında kalan kalabalığı hatırlatmak oldu.

65 milyon nüfuslu İngiltere’de, 16-64 yaş aralığında işgücüne katılmayan 8,5 milyon kişi olduğunu belirten Patel, işverenlerin bu kalabalığa yatırım yapabileceğini, onları eğiterek çalışma dünyasına katabileceğini umduklarını söyledi.

Prita Patel ayrıca serbest dolaşımla gelen AB vatandaşları arasında sürekli oturum başvurusu yapmış 3,5 milyon kişinin de ülkedeki ihtiyacı karşıladığını söyledi.

Prita Patel, sonuç olarak gelecekteki hedefin yüksek nitelikli, yüksek eğitimli kişilerle, üst düzey üretken bir İngiltere ekonomisi olduğunu belirterek sözlerini sona erdirdi.

