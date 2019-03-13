İngiltere'de gözler yeni Brexit oylamasında

Vekiller bu defa AB'den ayrılığın anlaşmasız olup olmayacağını oylayacak.Birleşik Krallık'ta Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile yaptığı Brexit anlaşmasının milletvekilleri tarafından ikinci defa reddedilmesinin ardından bugün gözler bir kez daha parlamentoda olacak.

Avam Kamarası bu kez anlaşmasız ayrılık seçeneğini oylayacak. Bu seçenek kabul edilirse Birleşik Krallık, daha önceden belirlenen 29 Mart tarihinde, herhangi bir anlaşma olmaksızın AB'den ayrılacak.

Oylamadan anlaşmasız ayrılık aleyhinde bir sonuç çıkması bekleniyor. Ancak parlamento, böyle bir durumda, alternatif bir çözüm üzerinde anlaşamazsa 29 Mart'ta yine de anlaşmasız bir şekilde AB'de ayrılabilir.

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda 15 Ocak'ta yapılan oylamada 230 oy farkla reddedilmişti. Ancak May'in dünkü oylamaya 24 saat kala AB yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sonucu Brüksel'den almayı başardığı bazı güvencelerin eklendiği yeni metin de 242'ye karşı 391 oyla reddedildi.

May: AB yanıt bekliyor