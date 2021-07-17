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İngiltere'de günlük koronavirüs vaka sayısı Ocak ayından beri ilk kez 50.000'in üzerine çıktı

17.07.2021 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de, açıklanan son resmi verilere göre günlük 51.870 koronavirüs vakası tespit edildi. Bu verilerle birlikte günlük vaka sayısı 15 Ocak'tan bu yana ilk kez 50.000'in üzerine çıktı.

İngiltere'de günlük koronavirüs vaka sayısı Ocak ayından beri ilk kez 50.000'in üzerine çıktı

İngiltere'de, açıklanan son resmi verilere göre günlük 51.870 koronavirüs vakası tespit edildi. Bu verilerle birlikte günlük vaka sayısı 15 Ocak'tan bu yana ilk kez 50.000'in üzerine çıktı.

Ülkede son 24 saatte 49 kişi de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Pazartesi günü İngiltere'de neredeyse tüm koronavirüs tedbirleri sona erecek.

Daha önce, İngiltere Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı hastane kabullerinin "korkutucu sayılara" ulaşabileceği konusunda uyardı.

Profesör Chris Whitty, hastaneye yatışların her üç haftada bir yaklaşık ikiye katlandığını söyledi.

İngiltere'nin "henüz düzlüğe çıkmadığını" söylene Whitty, Pazartesi günü kısıtlamaların hafifletilmesinden sonra da insanlara dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.

İngiltere'nin şimdiye kadar kaydettiği en yüksek günlük vaka sayısı 8 Ocak'taydı ve 68.053'tü.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, daha önce vaka sayılarının 19 Temmuz'a kadar günde 50.000'e ve yaz boyunca 100.000'e ulaşabileceği uyarısında bulunmuştu.

Grafik

Grafik

Bu arada, İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi verileri de, İngiltere'nin çoğunda Covid-19 enfeksiyonlarının yeniden arttığını gösteriyor.

10 Temmuz'a kadar olan haftada 650.000'den fazla kişinin veya İngiltere'deki nüfusun yüzde 1'inin koronavirüs testinin pozitif çıkma ihtimali olduğu tahmin ediliyor. Bu, bir önceki haftaki tahmini kişi sayısından 400.000 fazla.

Son rakamlara göre, İngiltere'de 46,1 milyondan fazla kişi ilk doz koronavirüs aşısını (yetişkinlerin yüzde 87,6'sı) aldı.

35,5 milyondan fazla kişiye (yetişkinlerin yüzde 67,5'i) aşının her iki dozu da vuruldu.

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