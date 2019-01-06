HABER

İngiltere'de günlük ortalama ölüm oranının en yüksek olduğu tarih: 6 Ocak

06.01.2019 12:04 | Son Güncelleme

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre 6 Ocak tarihinde ölüm oranları, günlük ortalama ölüm oranlarından yüzde 25 daha fazla. Soğuk hava ve dönemsel stres nedeniyle bu oranın yükseldiği tahmin ediliyor.

İngiltere'de günlük ortalama ölüm oranının en yüksek olduğu tarih: 6 Ocak

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre 6 Ocak tarihinde ölüm oranları, günlük ortalama ölüm oranlarından yüzde 25 daha fazla. Soğuk hava ve dönemsel stres nedeniyle bu oranın yükseldiği tahmin ediliyor.

Uzmanlar bu istatistiklerden yola çıkarak 6 Ocak Pazar gününde "Evinizde oturun, riskli işler yapmaktan ve dışarı çıkmaktan kaçının çünkü bu Pazar, İngiltere'de ölümlerin en çok yaşandığı gün" çağrısı yapıyor.

Bu fikir birçoklarına ürkütücü gelebilir. Ancak İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verileri 2005'ten bu yana 6 Ocak'ta diğer herhangi bir gün de yaşanandan daha fazla ölüm vakası görüldüğünü ortaya çıkardı.

6 Ocak'ta ortalama ölen kişi ortalaması 1.732'ye ulaşırken, bu oran yıl geleninde 1.387 olarak hesaplandı. Ayrıca 5 ve 7 Ocak tarihlerinde de ortalamaya göre daha sık ölümler yaşanıyor.

Analistler 6 Ocak'ta yükselen ölümlerin, soğuk havanın insanları enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı daha kırılgan yapmasıyla ilgili olduğunu söylüyor. Sonuç olarak bu hastalıklar özellikler yaşlılar arasında fiziksel zayıflıklara ve ölüme yol açabiliyor.

Uzmanlar ayrıca, Ocak ayında tatil stresinin belirgin hale geldiğini ve işe yeniden başlamanın mutsuzluk yarattığını ifade ediyor.

The Daily Telegraph gazetesinin haberine göre Shepell Araştırma Grubu'ndan Steve Cottle "İntihar ve intihar girişimleri, Noel tatilinin ardından ve Ocak ayının başlarında, yükseliş eğilimde oluyor" diye belirtiyor.

Öte yandan cenaze hizmetleri veren Beyond, 30 Temmuz'da 1.208 olan ortalama ölüm sayısının yıl boyunca en düşük seviyesine indiğini ifade ediyor. Ve bu seviye günlük yılın ortalamasının yüzde 13 altında.

Beyon'un kurucu ortağı James Dunn, "Noel tatilinin hemen arkasından böyle bir gerçekle yüzleşmek dehşet verici. Ama 6 Ocak bizim 'ölüm' günümüz" diye konuştu.

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Yanlış umut sendromuna yakalanmayın!Yanlış umut sendromuna yakalanmayın!
'Grip sonrası her yıl 70-80 bin insan koku körü oluyor''Grip sonrası her yıl 70-80 bin insan koku körü oluyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binbir surat Kazım her yerde aranıyor!

Binbir surat Kazım her yerde aranıyor!

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

İçişleri Bakanlığı duyurdu. 294 bin Suriyeli dönüş yaptı

İçişleri Bakanlığı duyurdu. 294 bin Suriyeli dönüş yaptı

Alkollü şahsın tebessüm ettiren isteği! Polisin elini tuttu ve..

Alkollü şahsın tebessüm ettiren isteği! Polisin elini tuttu ve..

Rekor transfer resmen açıklandı

Rekor transfer resmen açıklandı

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

'Çocuğumun boyu uzamıyor' diyorsanız bir de bunları deneyin

'Çocuğumun boyu uzamıyor' diyorsanız bir de bunları deneyin

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Kilo veremiyorsanız bunlara dikkat!

Kilo veremiyorsanız bunlara dikkat!

Daha güçlü bir hafıza için bu 8 besini tüketin!

Daha güçlü bir hafıza için bu 8 besini tüketin!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yanlış umut sendromu nedir? Yeni yılda alınan kararlar nasıl hayata geçirilir?

Yanlış umut sendromuna yakalanmayın!

Gripten korunmak için ne yapmak gerekiyor? Aşı gripten ne kadar koruyor?

Gripten korunmanın en temel yöntemi...

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike! Ezcacılar uyardı

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

İdrar kaçırma nedenleri nelerdir? İdrar kaçırma tedavisi nasıl çözülür?

Gülerken ve hapşırırken idrar kaçırıyorsanız işte nedeni

Depresyon, cinsel işlev bozukluğuna neden oluyor

3 kişiden 1'i yatakta bu sorunu yaşıyor!

Trakeit nedir? Trakeit tedavisi için ne yapmalı?

Kuru ve şiddetli öksürük trakeit işareti olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.