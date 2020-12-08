İngiltere'de Halka Aşı Yapılmaya Bu Sabah Başlandı

90 yaşındaki İngiliz vatandaşı Margaret Keenan, İngiltere’de Pfizer ve BioNTech şirketlerinin ürettiği aşıyı ilk olan vatandaş olarak tarihe geçti. Keenan sadece İngiltere’de değil dünyada da gönüllüler haricinde aşıyı ilk kez olan sıradan vatandaş oldu.

Böylece, Pfizer’ın aşısına dünyada ilk kullanım onayını veren ülke olan İngiltere resmi olarak halkı aşılamaya da başlamış oldu.

Keenan, Coventry’deki yerel hastanede sabah saat 6:31’de aşıyı oldu. Margaret Keenan’ın önümüzdeki hafta 91. doğumgününü kutlayacağı belirtildi.

Keenan, TV kameralarına yaptığı yorumda dünyada aşıyı olan ilk kişi olarak kendisini ayrıcalıklı hissettiğini söyledi. Keenan “Bu aldığım en güzel erken doğumgünü hediyesi oldu. Bu sayede arkadaşlarımla görüşmeyi ve ailemle birlikte yeni yılı kutlamayı heyecanla bekliyorum” dedi.

Sadece 4 yıl öncesine kadar bir takı dükkanında çalışmaya devam eden Keenan, bir kızı, bir oğlu ve 4 torununun olduğunu söyledi.

İngiltere, Avrupa’de Corona virüsü salgınınn en kötü vurduğu ülkelerden biri durumunda. Ülkede bugüne dek 61 binden fazla kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.