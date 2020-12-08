İngiltere'de Halka Aşı Yapılmaya Bu Sabah Başlandı

90 yaşındaki İngiliz vatandaşı Margaret Keenan, İngiltere’de Pfizer ve BioNTech şirketlerinin ürettiği aşıyı ilk olan vatandaş olarak tarihe geçti. Keenan sadece İngiltere’de değil dünyada da gönüllüler haricinde aşıyı ilk kez olan sıradan vatandaş oldu.
Böylece, Pfizer’ın aşısına dünyada ilk kullanım onayını veren ülke olan İngiltere resmi olarak halkı aşılamaya da başlamış oldu.
Keenan, Coventry’deki yerel hastanede sabah saat 6:31’de aşıyı oldu. Margaret Keenan’ın önümüzdeki hafta 91. doğumgününü kutlayacağı belirtildi.
Keenan, TV kameralarına yaptığı yorumda dünyada aşıyı olan ilk kişi olarak kendisini ayrıcalıklı hissettiğini söyledi. Keenan “Bu aldığım en güzel erken doğumgünü hediyesi oldu. Bu sayede arkadaşlarımla görüşmeyi ve ailemle birlikte yeni yılı kutlamayı heyecanla bekliyorum” dedi.
Sadece 4 yıl öncesine kadar bir takı dükkanında çalışmaya devam eden Keenan, bir kızı, bir oğlu ve 4 torununun olduğunu söyledi.
İngiltere, Avrupa’de Corona virüsü salgınınn en kötü vurduğu ülkelerden biri durumunda. Ülkede bugüne dek 61 binden fazla kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
İngiltere Sağlık Bakanı ve Ulusal Sağlık Birimi Direktörü Stephen Powis, TV’den aşılama kampanyasının başladığını anı takip ettiler ve bunun çok duygusal bir an olduğunu dile getirdiler.
İngiliz yayın kurulu BBC, aşı olan bir başka yaşlı vatandaşla da bir röportaj yaptı. Bu kişi de eşini bu yılın ilk aylarında COVID-19 nedeniyle kaybettiğini söyledi.
İngiltere, Pfizer ve BioNTech’in aşısında toplamda 40 milyon doz sipariş etti bu da 20 milyon kişiye bu aşının yapılması anlamına geliyor.
İlk hafta ülkede 800 bin kişiye aşı yapılması bekleniyor. İlk anda yaşlı bakım evlerinde kalanlar ve sağlık personeline aşı yapılacak.