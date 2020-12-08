HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere'de Halka Aşı Yapılmaya Bu Sabah Başlandı

İngiltere'de Halka Aşı Yapılmaya Bu Sabah Başlandı

08.12.2020 11:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İngiltere'de Halka Aşı Yapılmaya Bu Sabah Başlandı

90 yaşındaki İngiliz vatandaşı Margaret Keenan, İngiltere’de Pfizer ve BioNTech şirketlerinin ürettiği aşıyı ilk olan vatandaş olarak tarihe geçti

90 yaşındaki İngiliz vatandaşı Margaret Keenan, İngiltere’de Pfizer ve BioNTech şirketlerinin ürettiği aşıyı ilk olan vatandaş olarak tarihe geçti. Keenan sadece İngiltere’de değil dünyada da gönüllüler haricinde aşıyı ilk kez olan sıradan vatandaş oldu.

Böylece, Pfizer’ın aşısına dünyada ilk kullanım onayını veren ülke olan İngiltere resmi olarak halkı aşılamaya da başlamış oldu.

Keenan, Coventry’deki yerel hastanede sabah saat 6:31’de aşıyı oldu. Margaret Keenan’ın önümüzdeki hafta 91. doğumgününü kutlayacağı belirtildi.

Keenan, TV kameralarına yaptığı yorumda dünyada aşıyı olan ilk kişi olarak kendisini ayrıcalıklı hissettiğini söyledi. Keenan “Bu aldığım en güzel erken doğumgünü hediyesi oldu. Bu sayede arkadaşlarımla görüşmeyi ve ailemle birlikte yeni yılı kutlamayı heyecanla bekliyorum” dedi.

Sadece 4 yıl öncesine kadar bir takı dükkanında çalışmaya devam eden Keenan, bir kızı, bir oğlu ve 4 torununun olduğunu söyledi.

İngiltere, Avrupa’de Corona virüsü salgınınn en kötü vurduğu ülkelerden biri durumunda. Ülkede bugüne dek 61 binden fazla kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

İngiltere Sağlık Bakanı ve Ulusal Sağlık Birimi Direktörü Stephen Powis, TV’den aşılama kampanyasının başladığını anı takip ettiler ve bunun çok duygusal bir an olduğunu dile getirdiler.

İngiliz yayın kurulu BBC, aşı olan bir başka yaşlı vatandaşla da bir röportaj yaptı. Bu kişi de eşini bu yılın ilk aylarında COVID-19 nedeniyle kaybettiğini söyledi.

İngiltere, Pfizer ve BioNTech’in aşısında toplamda 40 milyon doz sipariş etti bu da 20 milyon kişiye bu aşının yapılması anlamına geliyor.

İlk hafta ülkede 800 bin kişiye aşı yapılması bekleniyor. İlk anda yaşlı bakım evlerinde kalanlar ve sağlık personeline aşı yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Ses hızını aşan ilk insan Charles Yeager öldüSes hızını aşan ilk insan Charles Yeager öldü
Büyük ikramiyeye saatler kaldı!Büyük ikramiyeye saatler kaldı!

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Güzel oyuncu Survivor 2021 kadrosuna katıldı!

Güzel oyuncu Survivor 2021 kadrosuna katıldı!

Sıfır araçlarda büyük indirim!

Sıfır araçlarda büyük indirim!

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı

''Dekolte giymeyi seviyorum''

''Dekolte giymeyi seviyorum''

Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı

Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Diğer Haberler

Ses hızını aşan ilk insan Charles Yeager öldü

Ses hızını aşan ilk insan Charles Yeager öldü

Bio Farma: Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili

Bio Farma: Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili

İngiltere'de tarihi anlar! Pfizer / BioNTech aşısını vurulan ilk kişi Margaret Keenan oldu

Tarihi kare! İlk aşı ona yapıldı

Çin genetikleriyle oynadı, 'süper asker' yarattı!

Çin genetikleriyle oynadı, 'süper asker' yarattı!

Hafter güçlerinin alıkoyduğu geminin ayrıntıları ortaya çıktı

Hafter güçlerinin alıkoyduğu geminin ayrıntıları ortaya çıktı

İngiltere Türkiye'den daha fazla işçi kabul edecek

İngiltere Türkiye'den daha fazla işçi kabul edecek

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.