İngiltere’de Hastanelerde ‘Kritik Durum’ İlan Ediliyor

Omicron varyantının hızlı yayılışı ve artan vakalarla ilgilenen hemşirelerin de hastalanması, sağlık sistemi üzerine yapılan endişeli öngörüleri haklı çıkarmaya başladı.

İngiltere’de aşırı yük altında kalınca ilan edilen ‘kritik durum’ hastaneler arasında yaygınlaşmaya başladı.

Ülkenin hemşire yetiştiren ve onların sesi niteliğindeki “Kraliyet Hemşirelik Koleji” bir mektup yollayarak Sağlık Bakanı’nı ‘daha fazla gecikmeden’ ek tedbirler almaya çağırdı. Mevcut şartlarda İngiliz Sağlık Hizmetleri NHS’in gelen hastalara yetişemeyeceği vurgulandı ve daha tedbirli bir yaklaşımda bulunulması önerildi.

Birleşik Krallık’ı oluşturan İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’da farklı, İngiltere’de farklı tedbirlerin uygulanması da hemşireler birliğince ‘kafa karıştırıcı’ bir konu olarak nitelendi.

Ayrıca, taburcu edilecek kadar iyileşmemiş ancak hastanede de kalmasına gerek kalmayan hastaların, hükümetin planladığı hastane dışı bakım merkezlerinde nasıl ve kim tarafından bakılacağı sorgulandı.

Salı itibarıyla açıklanan vaka sayısı 218 bin 724’e ulaştı. Son bir haftada toplam vaka sayısı 1 milyon 269 bin 878 oldu. Bir günde İngiltere’de 48 kişi hayatını kaybetti.

Bir önceki haftaya göre hastaneye yatan vaka sayısının yüzde 50’den fazla olması, NHS çalışanları arasında yükselen endişeyi, haklı çıkaran somut bir veri olarak değerlendiriliyor.

Sağlık sisteminin yöneticileri endişelerini hem medyanın her çeşidinde paylaşırken Başbakan Boris Johnson şu an hali hazırda ‘kriz durumunda’ olduklarını ve bu durumun dört hafta daha sürebileceğini söyledi.

Ülkenin farklı yerlerinde 6 hastanenin ‘kritik durum’ ilan ederek hastalara başlıca hizmetlerin verilemeyebileceğinin açıklanması bu durumun daha da fazla yaygınlaşması endişesini de beraberinde getirdi.

Yeni tedbirlerin getirilmesine ilişkin tüm bu endişeli bekleyişe karşılık olarak Başbakan Boris Johnson ekrana çıkıp “Omicron’la karantina ve başka kısıtlamalar olmadan baş edeceğiz, okullar ve işyerleri açık kalacak” dedi.

Johnson vatandaşlarından mevcut kurallara uymasını isteyerek kapalı yerlerde maske takma, kalabalık eğlence yerlerine girmeden önce test ve imkanı olanlara evden çalışma başlıklarının altını çizdi.

Boris Johnson, halkın yarım doz takviye aşısına gösterdiği ilgiyi övdü ve olmayanları bir an önce takviye aşıyı olmaya çağırdı. Johnson, “Eldeki verilere göre şu an yoğum bakım ünitelerinde yatanların yüzde 90’ı takviye aşısı olmayan, yüzde 60’ı ise hiç aşı olmamış kimselerden oluşuyor” dedi.

İngiltere’de öğrenciler yarın okula dönüyor. Tüm öğrenciler sınıflara girmeden teste tabii tutulacak. Ortaokul öğrencileri ise ikinci yarı yıla maske takarak devam edecek. Test uygulamasının haftada iki kez tekrarlanması öngörülüyor.

