İngiltere’de Hemşireler Yüzde Birlik Maaş Zammına Tepkili

İngiltere’de bugüne kadar Corona virüsüyle ön saflarda savaşan sağlık çalışanları öfkeli. “Hayatımız pahasına verdiğimiz emeğe hükümetten gelen karşılık yüzde bir maaş zammı oldu” diyen hemşireler başkentte gösteri yaptı. Mesaiye ara verip Londra Üniversitesi Hastanesi’nin önünde, karantina kurallarına uygun bir şekilde toplanan hemşireler, şikayetlerini duyurabilmek için eylem yaptı. İngiltere’de kendi hayatlarını hiçe sayan sağlık çalışanlarına minnet ifadesi olarak, geçen yıl her Perşembe akşamı yapılan alkış etkinliği bu kez tersine döndü. Bu kez hemşireler hükümeti alkışladı. VOA Türkçe'ye eylemi ve amaçlarını anlatan hemşire Janet Maiden, bağlı bulundukları Unison adlı sendikanın Başbakan Boris Johnson’a karşı “yavaş alkışlama eylemi” önerdiğini söyledi. Maiden, kendilerine yüzde birlik zammı layık görenlere mesaj amaçlı düzenlenen eylemi, “Çünkü onlar da salgın boyunca bizi alkışladı ama bizim asıl demek istediğimiz, beklediğimiz ücret artışını alamadığımızı onlara göstermek” şeklinde açıkladı.

Maiden, sendikanın ulusal çapta çağrıda bulunduğunu ve bu kampanyanın büyüyeceğini anlattı. Meslekten kopmalar olabilir İngiltere Kraliyet Hemşirelik Okulu'nun endişesi, zaten güçlükle sağlanan işgücünde, bu zam kararıyla büyük kopmalar olması. Hemşireler kendilerine gereken değerin verilmediğinden şikayetçi. İngiliz sağlık sistemini temsil eden kurum olarak Kraliyet Hemşirelik Okulu da sendikalar gibi hükümetin bu kararını eleştiriyor. Hemşire Maiden yapılması planlanan zamla ilgili “Yüzde bir zam bizi hiç etkilemez, enflasyon zaten yüzde 1,7. En azından bir karşılık bekledik. Bize ‘kahraman’ diyorlardı. İnsanları hayatta tuttuğumuzu, ölmekte olan yakınlarının son anlarında yanında durduğumuzu söylüyorlardı. Ama şimdi ücretlere gelen düşük zamla sanki çenemize yumruk yemiş gibi olduk” dedi. MAiden, genç meslektaşlarına destek olduğunu, bazı hemşirelerin gıda yardım merkezlerinden yiyecek almak zorunda kaldığını da anlattı. Hükümet ise verdiği kararı savunuyor. “Kamu bütçesi görülmemiş bir baskı altında, elimizden gelen bu” şeklinde bir açıklama yapılırken, şimdi yüzde iki zam dillendirilmeye başlandı.

“Sağlıkçılar yine iyi durumda” Bakanlık, hemşirelerin ücretleri dondurulan bazı kamu çalışanlarına oranla yine iyi durumda olduklarını öne sürdü; hesaplanan enflasyonun 0,9 olmasını da gerekçe olarak gösterdi. Oysa ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin, Bütçe Sorumluluk Dairesi’ne dayandırdığı rakama göre, tüketici fiyatları enflasyonu için önümüzdeki yılki öngörüsü % 1,7 düzeyinde. Bu hesaba göre ''ücret artmamış, fiilen azalmış olacak'' deniyor. Yüzde bir zam kararı “tokat gibi” Sağlık çalışanlarına destek veren Kraliyet Hemşirelik Okulu yöneticilerinden Patricia Marquis ise kararın hemşireler üzerinde yarattığı etkiyi, tokat yemeye benzetti; “Salgının başında zaten 40 bin hemşire açığı vardı, şimdi elimizdeki deneyimlileri de kaybedeceğiz” dedi. İngilizler’in sağlık çalışanlarından yana olduğu inancı hakim Kamuoyunun bu hak arayışında hemşirelere destek olacağı tahmin ediliyor. “Yüzlercesi Corona’dan öldü, yine de korkusuzca ön saflarda yer alan onlardı” düşüncesi hakim. Opinium adlı kurumun çevrimiçi anketine katılanların yüzde 72'si zammı az bulduğu şeklinde görüş bildirdi.