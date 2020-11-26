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  4. İngiltere'de her 10 kişiden 4'ü maddi durumunu yakınlarından gizliyor

İngiltere'de her 10 kişiden 4'ü maddi durumunu yakınlarından gizliyor

26.11.2020 08:28 | Son Güncelleme:
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İngiltere'de her 10 kişiden 4'ü maddi durumunu yakınlarından gizliyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma her on kişiden dördünün yakın çevresinden borçlarını ve tasarruf hesaplarını gizlediğini ortaya koydu.

İngiltere'de Çalışma ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından finanse edilen ve insanlara mali konularda yardım ve rehberlik sağlayan Money & Pensions Service (MaPS) adlı kuruluş tarafından yapılan araştırma, hemen her 10 kişiden 4'ünün en yakınlarından borçlarını, mali sorunlarını ve birikimlerini gizlediğini ortaya çıkardı.

En yaygın sırların ise yüzde 37 ile gizli kredi kartları, yüzde 23 ile gizlice edinilen borçlar ve yüzde 21 ile gizli tasarruf hesapları olduğu anlaşılıyor.

25/34 yaş grubundakilerin, mali durumunu en çok gizleyen kuşak olduğu ve her beşinden üçünün mali durumuna ait sırları sakladığı görüldü.

Araştırmayı yürüten gruptan Sarah Porretta "Bunun bir çok nedeni var" diyor.

"Gizli bir tasarruf hesabı, zorlanan bir ilişkiden kaçmak isteyenler için iyi bir ekstra kaynak olabilir bazen de aile fertlerini korumak, endişelenmelerini önlemek için ödenmeyen bir fatura gizlenebilir. Bir çoğu açısından kontrolden çıkmış bir borçlanma, utanç verici görüldüğünden gizleniyor olabilir" diyor.

Ülke çapında 5.200 kişiyle yapılan görüşmelere dayanan araştırma Britanya çapında insanların mali durumlarını konuşmayı hala güç bulduklarını ortaya koyuyor.

'Yargılanma çekincesi'

Görüşülenlerden yüzde 40'ı mali durumlarıyla ilgili kaygılarını utandıkları ya da başkaları tarafından yargılanmaktan çekindikleri için paylaşmadıklarını söyledi.

Araştırma bir ilişki içindeki insanların, partnerlerinin parasal sırlarının olduğundan küçük sanma eğiliminde olduklarını da ortaya koydu.

Araştırmada ulaşılan ve bir ilişki içinde olan kişilerin yüzde yaklaşık yüzde 50'si eşlerinden mali konularda bir şeyler gizlediklerini itiraf ediyorlardı. Oysa partnerlerinin kendilerinden parasal sırlar sakladığını düşünenlerin oranı sadece 23'tü.

'İtiraf ettim ve hallettik'

Adını vermek istemeyen bir görüşmeci "Bir ara eşimden gizli tuttuğum kredi kartı ve banka borçlarıyla iflasa iyice yaklaşmıştım. Ta ki artık gizlenemez hale gelinceye kadar. O zaman sorunları itiraf ettim ve bir süre içinde hallettik" diyor.

Bir başkası "Kredi kartı ve borçların hesabını tutamaz hale geldiğimde kocama söylemedim ve onu ona, ötekini buna aktararak, minimum ödemelerle idare etmeye çalıştım. Sonunda ona itiraf ettim ve borcumun toplamını söyledim. Bir borç ödeme planı yapmama yardım etti ve bir yılı aşkın bir süredir düzenli ödüyorum. Şu anda mali olarak çok daha istikrarlı bir durumdayız" dedi.

Araştırma, İngiltere'de insanları koronavirüs salgını döneminde karşı karşıya kaldıkları mali güçlüklerini bir dost, bir aile ferdi ya da bir uzmanla konuşmaya teşvik amacıyla ilan edilen Para Konuşma Haftası'nda yayınlandı.

Araştırmayı yürüten kuruluş MaPS, konuşmanın ve danışmanın parasal sorunları daha başa çıkılabilir bir hale getirerek insanların sağlığı, ilişkileri ve refahına katkıda bulunduğunu söylüyor.

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