HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İngiltere'de her 10 kişiden 4'ü maddi durumunu yakınlarından gizliyor

İngiltere'de her 10 kişiden 4'ü maddi durumunu yakınlarından gizliyor

25.01.2021 19:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İngiltere'de her 10 kişiden 4'ü maddi durumunu yakınlarından gizliyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma her on kişiden dördünün yakın çevresinden borçlarını ve tasarruf hesaplarını gizlediğini ortaya koydu.

İngiltere'de Çalışma ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından finanse edilen ve insanlara mali konularda yardım ve rehberlik sağlayan Money & Pensions Service (MaPS) adlı kuruluş tarafından yapılan araştırma, hemen her 10 kişiden 4'ünün en yakınlarından borçlarını, mali sorunlarını ve birikimlerini gizlediğini ortaya çıkardı.

En yaygın sırların ise yüzde 37 ile gizli kredi kartları, yüzde 23 ile gizlice edinilen borçlar ve yüzde 21 ile gizli tasarruf hesapları olduğu anlaşılıyor.

25/34 yaş grubundakilerin, mali durumunu en çok gizleyen kuşak olduğu ve her beşinden üçünün mali durumuna ait sırları sakladığı görüldü.

Araştırmayı yürüten gruptan Sarah Porretta "Bunun bir çok nedeni var" diyor.

"Gizli bir tasarruf hesabı, zorlanan bir ilişkiden kaçmak isteyenler için iyi bir ekstra kaynak olabilir bazen de aile fertlerini korumak, endişelenmelerini önlemek için ödenmeyen bir fatura gizlenebilir. Bir çoğu açısından kontrolden çıkmış bir borçlanma, utanç verici görüldüğünden gizleniyor olabilir" diyor.

Ülke çapında 5.200 kişiyle yapılan görüşmelere dayanan araştırma Britanya çapında insanların mali durumlarını konuşmayı hala güç bulduklarını ortaya koyuyor.

'Yargılanma çekincesi'

Görüşülenlerden yüzde 40'ı mali durumlarıyla ilgili kaygılarını utandıkları ya da başkaları tarafından yargılanmaktan çekindikleri için paylaşmadıklarını söyledi.

Araştırma bir ilişki içindeki insanların, partnerlerinin parasal sırlarının olduğundan küçük sanma eğiliminde olduklarını da ortaya koydu.

Araştırmada ulaşılan ve bir ilişki içinde olan kişilerin yüzde yaklaşık yüzde 50'si eşlerinden mali konularda bir şeyler gizlediklerini itiraf ediyorlardı. Oysa partnerlerinin kendilerinden parasal sırlar sakladığını düşünenlerin oranı sadece 23'tü.

'İtiraf ettim ve hallettik'

Adını vermek istemeyen bir görüşmeci "Bir ara eşimden gizli tuttuğum kredi kartı ve banka borçlarıyla iflasa iyice yaklaşmıştım. Ta ki artık gizlenemez hale gelinceye kadar. O zaman sorunları itiraf ettim ve bir süre içinde hallettik" diyor.

Bir başkası "Kredi kartı ve borçların hesabını tutamaz hale geldiğimde kocama söylemedim ve onu ona, ötekini buna aktararak, minimum ödemelerle idare etmeye çalıştım. Sonunda ona itiraf ettim ve borcumun toplamını söyledim. Bir borç ödeme planı yapmama yardım etti ve bir yılı aşkın bir süredir düzenli ödüyorum. Şu anda mali olarak çok daha istikrarlı bir durumdayız" dedi.

Araştırma, İngiltere'de insanları koronavirüs salgını döneminde karşı karşıya kaldıkları mali güçlüklerini bir dost, bir aile ferdi ya da bir uzmanla konuşmaya teşvik amacıyla ilan edilen Para Konuşma Haftası'nda yayınlandı.

Araştırmayı yürüten kuruluş MaPS, konuşmanın ve danışmanın parasal sorunları daha başa çıkılabilir bir hale getirerek insanların sağlığı, ilişkileri ve refahına katkıda bulunduğunu söylüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım! Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım!
Akılalmaz olay! Halk otobüsünden fırlayan tekerlek dehşet saçtıAkılalmaz olay! Halk otobüsünden fırlayan tekerlek dehşet saçtı
Kamil Koç müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Kamil Koç müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Başını örtüp, Arapça konuştu

Başını örtüp, Arapça konuştu

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kasığına kadar inen dövmesini göstermek isterken...

Kasığına kadar inen dövmesini göstermek isterken...

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Diğer Haberler

Ankara Emniyeti'nden kaçakçılara dev operasyon: 51 gözaltı

Dev operasyon! 51 kişi gözaltına alındı

Elif isminin anlamı nedir? İşte bu isme sahip ünlüler! Elif'in Kur'an'daki anlamı ne?

Çok sayıda kişi bu isme sahip! İşte anlamı

Hint keneviri yetiştirmek için kıyafet dolabına ve odalara özel düzenek kurmuşlar

Uyuşturucu tacirlerinden görülmemiş yöntem! Polis şaşkına döndü

Akılalmaz olay! Halk otobüsünden fırlayan tekerlek dehşet saçtı

Akılalmaz olay! Halk otobüsünden fırlayan tekerlek dehşet saçtı

Asel isminin anlamı nedir? Bu ismi koyanların sayısı artıyor! Asel Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına yakışan isimler

Daha önce duymamış olabilirsiniz ama çok popüler!

Çarptığı yayanın ölümüne sebep oldu, otomobilini kontrol edip olay yerinden kaçtı

Böyle vicdansızlık görülmedi! Çarptı, öldürdü, kaçtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.