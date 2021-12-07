HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere'de hükümet, 300 bin uyuşturucu bağımlısının tedavisi için kaynak ayıracak

İngiltere'de hükümet, 300 bin uyuşturucu bağımlısının tedavisi için kaynak ayıracak

07.12.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de hükümet, çeşitli suçlara karışan 300 bin uyuşturucu madde kullanıcısının rehabilitasyon ve tedavisine yeni kaynak ayrılacağını duyurdu. Başbakan Johnson, Liverpool'da katıldığı polis baskınında konuyla ilgili yeni planı duyurdu.

İngiltere'de hükümet, 300 bin uyuşturucu bağımlısının tedavisi için kaynak ayıracak

İngiltere'de hükümet, çeşitli suçlara karışan 300 bin uyuşturucu madde kullanıcısının rehabilitasyon ve tedavisine yeni kaynak ayrılacağını duyurdu. Başbakan Johnson, Liverpool'da katıldığı polis baskınında konuyla ilgili yeni planı duyurdu.

Hazırlanan 10 yıllık stratejiye göre İngiltere'de uyuşturucu bağımlılığına yönelik tedavi için 780 milyon pound ayrılacak.

Planda, kırsal bölgedeki 2 binden fazla uyuşturucu çetesiyle mücadele için 300 milyon pound harcanması da yer alıyor.

Hükümet, bazı uyuşturucu kullanıcılarının sürücü ehliyeti ve pasaportlarına el konabileceğini de belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Liverpool kentinde "Operation Toxic" (Zehir Operasyonu) adlı polis baskınlarına dahil oldu ve hükümetin yeni planını operasyonda giydiği polis üniformasıyla anlattı.

Johnson, kırsal bölgelerdeki çetelere karşı çok sert tedbirler alacaklarını, şimdiden 1500 çetenin çökertildiğini, 2 bininin de hedefte olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı, plan kapsamında tedavisi hedeflenen 300 bin uyuşturucu kullanıcısının, hırsızlık suçlarının yaklaşık yarısından sorumlu olduğu bilgisini verdi.

Muhalefetteki İşçi Partisi ise atılması plananlan adımların "çok geç kaldığını" ifade ederek, polis bütçesindeki kesintilerin çetelere fırsat verdiği eleştirisini yaptı.

Duyurulan yeni stratejide, İngiltere'deki tüm yerel yönetimlere tedavi ve rehabilitasyon için kaynak sağlanacak. Öncelik ise en çok ihtiyaç duyulan 50 belediyeye verilecek.

Prime Minister Boris Johnson

Strateji, uyuşturucu bağımlılığını "kronik sağlık sorunu" olarak ele alıyor. Madde bağımlılarının barınma imkanlarına erişimi ve işsizlik sorunu gibi boyutları da planda ele alınıyor.

BBC Muhabiri Mark Easton, ayrılan yeni bütçenin uyuşturucuyla mücadelede yeni bir dönemi açabileceği yorumunu yapıyor. Ancak Easton, seçmenlerden gelen "sert adımlar atma" baskısının, tedavi ve hayata yeniden kazandırma gibi "sessiz" ama etkili adımlar yerine uyuşturucu baskınları yapmaya yöneltebileceği değerlendirmesini de yapıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeker hastaları için umutlandıran haber: İleriye doğru atılmış harika bir adımŞeker hastaları için umutlandıran haber: İleriye doğru atılmış harika bir adım
Hepsini yeniden yaratıyor, taleplere yetişemiyor! Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar Hepsini yeniden yaratıyor, taleplere yetişemiyor! Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar
Çin, uzaya gönderdiÇin, uzaya gönderdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ülkede gündem oldu! Başbakan sabaha karşı böyle görüntülendi

Ülkede gündem oldu! Başbakan sabaha karşı böyle görüntülendi

TBMM'de büyük gerginlik: Sana soruyorum hadsiz atanmış

TBMM'de büyük gerginlik: Sana soruyorum hadsiz atanmış

Türkiye'nin gözü bu toplantıda!

Türkiye'nin gözü bu toplantıda!

Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum

Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum

Bir anda tansiyon yükseldi! Meclisi karıştıran hareket

Bir anda tansiyon yükseldi! Meclisi karıştıran hareket

Son dakika: PKK'nın sözde eyalet sorumlusu ölü ele geçirildi

Son dakika: PKK'nın sözde eyalet sorumlusu ölü ele geçirildi

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler!

700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler!

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

AK Partili eski başkanın kardeşi öldürüldü

AK Partili eski başkanın kardeşi öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.