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İngiltere'de hükümet, Haziran sonuna kadar tüm yetişkinlere koronavirüs aşısı yapmayı planlıyor

17.01.2021 01:00 | Son Güncelleme:
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İngiltere'de hükümet, Haziran sonuna kadar tüm yetişkinlere koronavirüs aşısı yapmayı planlıyor

Telegraph gazetesinin haberine göre, Haziran ayı sonuna kadar 18 yaşından büyük herkese aşı yapılması yönündeki kampanya planı, hükümet tarafından benimseniyor.

Telegraph gazetesinin haberine göre, Haziran ayı sonuna kadar 18 yaşından büyük herkese aşı yapılması yönündeki plan, hükümet tarafından benimseniyor.

Aşı programının aylar içerisinde hızlanmasıyla, haftalık olarak 4-5 milyon aralığında kişiye koronavirüs aşısı yapılması öngörülüyor.

Şimdiye kadar Pfizer-BioNTech aşısı ile Oxford-AstraZeneca aşılarını kullanıma sokan İngiltere'de Moderna aşısına da kullanım izni verildi ancak aşı henüz uygulamaya konmadı.

Kısa zaman içerisinde Johnson & Johnson aşısına da onay verilmesiyle, kampanyada yer alan aşı sayısının dörde çıkarılması bekleniyor.

Ülke genelinde 18 yaş üstü 54 milyon yetişkin var. Hükümet yetkililerine göre, tedarik sorunu çözüldüğü durumda, haftalık olarak aşı yapılabilecek kişi sayısı kısa zamanda artabilir.

Öte yandan Oxfordshire'da açılması beklenen yeni aşı üretim tesisinin, dört aylık üretimle tüm ülkeye yetecek kadar yeni aşı üretebileceği ifade edildi. Bu durum, yeni koronavirüs mutasyonlarına karşı alınacak önlemler kapsamında değerlendiriliyor.

İngiltere'de yapımı devam eden aşı üretim tesisi.

Hükümetin 15 Şubat itibarıyla en riskli grupta yer alan yaklaşık 15 milyon kişiyi aşılama vaadi ise muhalefet ve meslek örgütleri tarafından sıkı şekilde takip ediliyor. Bu hedefi tutturmak için geçen haftadan başlayarak ordu mensuplarının da aşı kampanyasına katılımı artırılmıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise aşı programının hızlanmasından memnun. Bugün Twitter hesabından bir açıklama yapan Johnson, "Yalnızca dün 324 bin kişiye aşı yaptık. Şimdiye kadar 3,5 milyon kişiye aşı yapıldı. Bu olağanüstü ulusal çabaya destek olan herkese teşekkürler" dedi.

https://twitter.com/BorisJohnson/status/1350531906719404033?s=20

15 Ocak günü yapılan aşılar dahil şimdiye kadar ülkede 3 milyon 559 bin 179 kişiye aşı yapıldığı açıklandı. Buna göre, nüfusun yüzde 5'ine koronavirüs aşısının ilk dozu yapıldı.

Hükümet, ikinci dozları 12 haftaya kadar erteleme kararı alarak, mümkün olan en fazla sayıda kişiye ilk dozları ulaştırma arayışında.

Son 24 saatte İngiltere'de 41 bin 346 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken, 1295 kişi Covid-19 kaynaklı olarak yaşamını yitirdi.

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